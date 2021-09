Nintendo Direct Settembre 2021: un nuovo Direct a tema Animal Crossing e un aggiornamento in arrivo!

Al Nintendo Direct di settembre 2021 si è parlato anche di Animal Crossing e in particolare di un nuovo importante aggiornamento in arrivo a breve

Ottime novità per gli amanti del gioco di simulazione di vita reale targato Nintendo campione d’incassi. Durante il Nintendo Direct di stanotte (ossia quello di settembre 2021), è stato confermato che un nuovo Animal Crossing Direct è in arrivo a ottobre e che un aggiornamento gratuito arriverà per il gioco a novembre. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Nintendo Direct Settembre 2021: in futuro un Direct e un aggiornamento che introdurrà uno storico personaggio della serie Animal Crossing

Si sa: per quanto riguarda Animal Crossing il piatto forte della “portata” del Nintendo Direct di settembre 2021, senza dubbio, sono le novità riguardanti il nuovo Direct a tema e l’arrivo di un nuovo (probabilmente) corposo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons a novembre ma c’è dell’altro, eccome se c’è!

Nel trailer mostrato la scorsa notte in occasione del Nintendo Direct ha fatto la sua comparsa un personaggio preferito dai fan introdotto per la prima volta nel gioco per Nintendo DS del 2005 Animal Crossing: Wild World. Di chi si tratta? Ovviamente di Brewster, un piccione tranquillo, riservato, ma in definitiva decisamente adorabile che gestisce The Roost, un bar che i giocatori potevano visitare nei giochi precedenti per una tazza di caffè e una conversazione gratificante correlata a quanto caffè si era in grado di ingerire.

In Wild World, i giocatori avevano modo di visitare The Roost per vedere K.K. Slider esegue i suoi concerti e in Animal Crossing: City Folk si poteva convincere Brewster a conservare il vostro Gyroid. Animal Crossing: New Leaf, a cui risale l’ultima apparizione di Brewster, vi permetteva di lavorare al Roost dopo un certo numero di caffè consumate.

Nintendo ha confermato che Brewster e The Roost verranno aggiunti a Animal Crossing: New Horizons a novembre, ma non è chiaro cos’altro conterrà l’aggiornamento. Per fortuna, con il Direct in arrivo il mese prossimo, non passerà molto tempo prima che ne sapremo di più. Qualche giorno fa, con l’ultimo update rilasciato, il gioco in questione è entrato nella fase “autunnale” con alcune aggiunte di collezionabili a tema. Maggiori informazioni al riguardo qui. Sapevate che un fan ha ricreato in New Horizons il castello di Bowser?

