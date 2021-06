Among Us: le cifre folli del pollo fritto a forma di crewmate

Tra di noi c’è un impostore con parecchi soldi da buttare: il pollo fritto a forma di crewmate da Among Us raggiunge cifre demenziali

Si capisce di avere di fronte una giornata priva di notizie quando è la cultura entusiastica di Among Us a fare scalpore, per del pollo fritto a forma di crewmate venduto a prezzi astronomici su eBay. Alludiamo ai chicken nugget di McDonald’s, che al posto dei 99 centesimi per cui è stato messo all’asta il 28 maggio su eBay hanno raggiunto cifre… diciamo un po’ diverse. Dopo due giorni di calma piatta, infatti, le cose hanno ben presto raggiunto numeri a cinque caratteri, e l’escalation non ha certo avuto fine lì.

Quando l’impostore è sospetto, ci fa un dispetto: il pollo fritto del crewmate di Among Us

Farebbe quasi ridere, detta così, ma che sia per il menù a tema BTS (sì, la band coreana) o per la forma del pollo fritto identica alla silhouette dei crewmate di Among Us, una delle prime offerte ha spostato la soglia dai 99 centesimi di dollaro a quota 14.869. Parliamo di una cifra che per noi si aggira comunque sui dodicimila euro, e che si è conclusa con un lieto fine per il venditore, come vedete qui sotto.

La cifra rasenta i centomila bigliettoni, o per essere più puntigliosi si parla di 99.997 dollari. Per una cifra simile, con cui potremmo decisamente chiudere qualche mutuo, il minimo è che il nugget sia quantomeno commestibile. Il rivenditore si è preoccupato di surgelare il pollo fritto e di metterlo sotto vuoto, per una consegna “entro la data di scadenza” che non va comunque oltre le due settimane. A questo punto viene da chiedersi, vista questa fetta di “assurdità da internet”, è prevista anche la salsa Szechuan resa popolare da Rick & Morty? La risposta è sì, “su richiesta del compratore”. Roba da matti.

