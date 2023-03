Amnesia: The Bunker avrà una mappa semi-open world divisa in hub

Di Amnesia c’è solo quella del concetto di open world puro: la mappa di The Bunker sarà più lineare del previsto, nonché suddivisa in hub

Così come la serie Amnesia è diventata un caposaldo del genere horror, lo stesso non si può dire del level design stando agli ultimi commenti degli sviluppatori di The Bunker in merito alla mappa. Dal 2010 ad oggi, la saga ha travolto l’industria videoludica come un fiume (di sangue) in piena, ma le acque rosse del prossimo episodio sono del tutto inesplorate. Manca poco più di un mese al titolo in arrivo, e già sappiamo che il compromesso verso l’open world intende scombussolare la formula stabilita dai predecessori in diversi modi. E un’intervista della stampa di settore straniera sembra suggerire di quali si tratti.

La mappa del futuro di Amnesia: The Bunker

Il direttore creativo di Amnesia: The Bunker, Fredrik Olsson, ha sviscerato alcuni dettagli del gioco ormai dietro l’angolo, a partire dalla mappa. L’eponimo nascondiglio sotterraneo in cui gran parte dell’avventura si svolge sarà diviso in diverse hub. Come sa chiunque abbia giocato a titoli come Crash Bandicoot o la saga di Spyro, un hub indica una zona sicura dalla quale accedere alle varie sfide. Accamparsi significa anche poter salvare la partita, pianificare le prossime mosse e assicurarsi che il generatore della corrente sia sempre operativo. Il predatore che ci dà la caccia lo fa al buio, che è il peggiore nemico dei fan della serie.

Stando ad Olsson, “il resto del bunker è accessibile da subito, con ben poche limitazioni su dove andare e cosa fare.” Il progresso “dipende molto dal giocatore”, nonostante la linearità di fondo dietro la campagna pricipale. “Sta al pubblico identificare i compiti da svolgere, capire a quali dare priorità e giudicare come completarli. Quest’esplorazione va bilanciata tenendo conto del pericolo dinamico che insegue il giocatore e che a seconda dei casi può sbucare in ogni momento.” Non tutto il gioco sarà ambientato nel bunker, ma pur non vantando la stessa varietà di Rebirth l’avventura offrirà ambientazioni uniche.

Il gioco esce il 16 maggio su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 e PC. Ma voi lo farete vostro? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.