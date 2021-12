AMD: Halo Infinite come non l’avete mai visto!

Tramite comunicato stampa, AMD e 343 Industries hanno dettagliato tutte le caratteristiche sfruttabili con le funzionalità Radeon su Halo Infinite

Uno dei titoli più attesi di questo fine anno videoludico è sicuramente Halo Infinite, ultima iterazione in ordine cronologico della serie di 343 Industries arrivata lo scorso 8 dicembre in esclusiva Microsoft (ovviamente) su PC, Xbox One e Xbox Series X | S. Master Chief è tornato a far sognare ed emozionare milioni di videogiocatori, e il livello medio sia del multiplayer (qui la nostra anteprima!) sia della campagna single player, di cui avrete presto le nostre opinioni, è davvero spettacolare. Ancor più spettacolare è ovviamente la performance del gioco su PC, che viene ancor più potenziata dalle schede grafiche AMD Radeon.

Tramite comunicato stampa, AMD e 343 Industries hanno svelato i segreti della loro collaborazione per offrire ai gamer Radeon la potenza necessaria per impedire a The Banished di rivendicare il controllo della più grande minaccia della galassia. Il comunicato continua con le due caratteristiche principali che Halo Infinite sfrutta delle schede AMD, le vediamo insieme nel prossimo paragrafo. Prima, rigustiamoci il trailer di lancio di Halo Infinite, lo trovate qua sotto.

Halo Infinite e AMD: che cosa si può fare su PC?

L’AMD FreeSync Premium Pro offre immagini mozzafiato grazie alla tecnologia leader adaptive sync, garantisce un gaming privo di interruzioni con un rendering HDR incredibile e compensazione Low-Framerate. Infine, assicura ai gamer un’esperienza fluida e precisa mentre distruggono The Banished con Master Chief. Le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 series offrono elevati framerate, immagini ad alta fedeltà a 1080p e 1440p e performance eccezionali a 4K grazie a Radeon RX 6900-XT, la scheda grafica da gaming più veloce che AMD abbia mai sviluppato.

Vi ricordiamo che a questo link potete trovare tutti i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Halo Infinite, incluse anche le schede grafiche AMD di riferimento. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di 343 Industries qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!