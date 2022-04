Amazon University Esports: decretati i vincitori

Scopriamo insieme in questo articolo i vincitori dell’edizione appena conclusa dell’Amazon University Esports

Nelle scorse ore sono stati decretati i vincitori dell’edizione 2022 dell’Amazon University Esports Italia. La competizione, della quale vi abbiamo già parlato anche in un nostro articolo dedicato, ha visto ben 900 studenti appartenenti a 56 diversi atenei italiani sfidarsi sui campi di battaglia virtuali di alcuni dei titoli multiplayer più celebri del momento, come League of Legends, Clash Royale, Legends of Runeterra e Rocket League. Sono stati inclusi anche gli Scacchi (non perdetevi la nostra lista dei migliori siti di scacchi online), ed extra campionato anche tornei di Magic: The Gathering Arena e Pokémon Unite.

Ecco i vincitori dell’Amazon University Esports Italia

I vincitori emersi dalle finali dell’Amazon University Esports Italia appartengono a 6 diversi atenei sparsi per il paese. Nelle finali di League of Legends si sono sfidati il team Politonno del Politecnico di Torino e Yutoru PesiGod del Politecnico di Milano, con la vittoria andata a questi ultimi. Su Legends of Runeterra il team LordVon del Conservatorio di Perugia si è aggiudicato la vittoria dopo un match contro i TEEKZY dell’Università degli Studi di Milano e Migrove sempre dell’istituto piemontese. A conquistare il primo posto in Clash Royale è stato DavideRooney dell’Università degli Studi di Palermo, che ha ottenuto la vittoria in finale contro Itz_matteo dell’Università degli Studi di Udine e blackblock dell’Università degli Studi della Tuscia.

Le due università romane di “Tor Vergata” e “La Sapienza” si sono invece scontrate su Rocket League, in una finale che ha visto la prima uscire vincitrice con un risultato di 3-2. È finita 2-0 invece la competizione di Scacchi, con Lorenzo “Didici” Lodici dell’Università degli Studi di Padova che ha ottenuto la vittoria contro Francesco “Francy29” Sonis dell’Università degli Studi di Cagliari, mentre in Magic: The Gathering Arena è stato Francesco De Iuliis “cza_docet” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a conquistare il primo posto in un match contro Edoardo Corte “el_diablo”, dell’Università degli Studi Roma Tre. Per conoscere i campioni del torneo di Pokémon Unite occorrerà invece attendere l’8 maggio, quando la competizione si concluderà.

Che ne pensate? Avete partecipato o seguito questa competizione? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.