Amazon Prime: ecco i giochi gratis di luglio!

Se siete membri Amazon Prime, nel corso del mese di luglio potrete riscattare ben sei nuovi giochi gratis, incluso Batman: The Enemy Within

Si è da poco concluso l’Amazon Prime Day, con tutti gli sconti possibili e immaginabili su videogiochi e accessori da gaming di varia natura. Gli abbonati al servizio, però, possono continuare a festeggiare perché oggi sono state svelate le aggiunte alla lista di giochi gratuiti usufruibili tramite Prime. Proprio come per il PlayStation Plus, infatti, Amazon Prime regala ai suoi abbonati diversi titoli ogni mese. A luglio potrete aggiungere alla vostra libreria ben sei giochi diversi. Il primo, e forse il più interessante, è Batman: The enemy Within, sequel diretto di Batman: The Telltale Series (donato, invece, nel mese di giugno). Proprio come il primo capitolo, The Enemy Within è suddiviso in cinque episodi e vede partecipare antagonisti iconici come Joker o Bane.

Il secondo titolo è Rad, un roguelike 3D action indomabile e parecchio cattivo, specialmente nelle prime ore. Tales of the Neon Sea è il terzo gioco gratis di luglio con Prime, un side-scroller in pixel art particolarmente suggestivo ambientato in un mondo cyberpunk abitato da esseri umani e robot. Segue ancora, come quarto gioco, The Wandererer: Frankenstein’s Creature, un’avventura narrativa basata proprio sull’iconico mostro.

Scopriamo insieme i sei giochi gratis di Amazon Prime per il mese di luglio

Quinto gioco gratis con Prime di luglio è Automachef, un puzzle game basato sulla gestione delle risorse basato, ovviamente, sulla preparazione di pasti automatizzata in cucina. Ultimo, ma decisamente non per importanza, Portal Dogs. Il nome dice tutto, ma il gioco è un platformer-puzzle in cui un re guida un branco di cani che imita ogni sua mossa. Il sogno di chiunque ami i cani, insomma.

E questi erano i sei giochi gratis disponibili con Amazon Prime a partire da luglio.