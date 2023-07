Alone in the Dark: ecco quale sarà la durata della campagna

Il team di Pieces Interactive ha appena svelato la durata complessiva della campagna in single-player di Alone in the Dark. Scopriamo insieme tutti i dettagli nella seguente news

Da diversi anni le varie aziende produttrici di videogiochi ci hanno abituati ormai a delle campagne in single-player molto brevi e spesso poco avvincenti. Fortunatamente, almeno da quanto dichiarato dallo stesso team di sviluppatori, la storia principale di Alone in the Dark avrà una durata di 6-8 ore. Inoltre, è consigliato giocarla più volte così da scoprire tutti i segreti nascosti nella mappa coperta da un velo di mistero e colpi di scena che vi lasceranno senza parole.

Per tutti gli amanti del genere horror sarà sicuramente un titolo da non perdere, nella speranza che questa nuova versione sia all’altezza del leggendario gioco lanciato nell’ormai lontano 1992. Inoltre, così come dichiarato dal team di sviluppatori, ci sarà una grafica di altissimo livello e un gameplay ricco di novità. Insomma, le aspettative sono davvero alte e non resta che aspettare il lancio ufficiale previsto per la seconda metà del 2023.

Alone in the Dark: la durata della campagna non deluderà gli appassionati

Non è di certo al prima volta che un’azienda produttrice di giochi rispolveri uno dei suoi titoli di maggiore successo per offrire a tutti gli appassionati una nuova spettacolare versione. Non mancano di certo anche i clamorosi flop, ma in questo caso ci aspettiamo un grande successo. Infatti, la durata della campagna di Alone in the Dark sarà di 6-8 ore ma per sbloccare tutti gli achievement e scoprire tutti i segreti della mappa sarà necessario rigiocarla almeno una seconda volta. In questo modo vengono garantite tantissime ore di gioco in modalità single-player e tutto ciò sa davvero di ritorno al passato. Un titolo horror che promette quindi un’avventura piena di colpi di scena e misteri irrisolti che terrà incollati allo schermo tutti gli appassionati del genere.

In attesa di nuovi aggiornamenti, noi di tuttotek.it vi invitiamo a seguirci sui canali social per non perdervi nessuna notizia dal mondo dei videogiochi e non solo. Per acquistare i vostri giochi preferiti a prezzi super scontati, visitate la pagina ufficiale Kinguin e non fatevi sfuggire tutte le occasioni disponibili.