Alan Wake: partito lo sviluppo del sequel?

Remedy Entertainment, che nell’ultimo periodo ha visto il proprio personale aumentare considerevolmente di numero, ha avviato lo sviluppo di un nuovo titolo tripla A, che si pensa possa essere il sequel di Alan Wake, di cui avevamo annunciato l’esistenza qualche mese fa. A contribuire economicamente alla realizzazione del progetto c’è Epic Games, che sta fungendo da principale finanziatore.

Alan Wake: cosa sappiamo del possibile sequel in sviluppo presso Remedy

Per il momento, non c’è ancora la certezza che il titolo di cui è stato annunciato l’inizio della realizzazione sia veramente il sequel di Alan Wake. Quello che si sa per certo è che si tratta dello stesso progetto di cui si è iniziato a discutere qualche mese fa e che, riguardo al gioco in questione, si è vociferato sin dal suo annuncio che potesse trattarsi proprio di Alan Wake 2. Essendo entrato ufficialmente in fase di sviluppo, è probabile che l’identità del titolo sia rivelata in tempi brevi. Il primo gioco della saga di Alan Wake è uscito nel 2010 su console e nel 2012 su PC. Remedy ha riguadagnato i diritti di pubblicazione del titolo nel 2019.

Oltre al misterioso titolo tripla A, Remedy sta lavorando al momento su diversi altri progetti. Lo sviluppo di CrossfireX, secondo quanto dichiarato dallo studio, sarebbe vicino alla conclusione; anche la realizzazione del co op free to play Vanguard, sempre secondo quanto affermato dall’azienda, starebbe poi procedendo speditamente. Infine, Remedy sarebbe anche al lavoro per la realizzazione di uno spin off con focus sul multiplayer di Control.

