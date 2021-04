Alan Wake: in arrivo un sequel?

Voci di corridoio parlano di un possibile arrivo per il sequel di Alan Wake

Uscito nel 2010 su Xbox 360 e comparso solo due anni dopo su PC, Alan Wake è stato il survival horror che ha reso celebre i ragazzi finlandesi di Remedy Entertainment. Nonostante i grandi incassi, Alan Wake, ad oggi, non ha ancora un sequel: che sia forse in arrivo? Nell’espansione AWE di Control, il protagonista gioca un ruolo centrale e fondamentale e tutto faceva pensare che i tempi fossero maturi per il suo ritorno sulla scena videoludica. Da quando la società nordica ha acquisito i diritti di pubblicazione del videogioco, moltissimi fan si sono chiesti se il tanto atteso nuovo capitolo sarebbe finalmente diventato realtà.

Jeff Grubb svela piccoli dettagli sull’arrivo del sequel dedicato ad Alan Wake

A quanto sembra, Remedy Entertainment potrebbe mantenere in modo totale il possesso della sua proprietà intellettuale, ottenendo quindi anche la piena libertà creativa. Jeff Grubb, scrittore ed autore di giochi statunitense divenuto famoso per aver contribuito alla creazione delle ambientazioni di Forgotten Realms, Dragonlance e del futuro Elden Ring, ha espresso il suo pensiero sul possibile arrivo del sequel di Alan Wake. Il gioco, secondo lui, sarebbe addirittura già in fase di sviluppo e dovrebbe rappresentare il seguito che ogni fan ha atteso per tutti questi anni.

Come rivelato sul canale Twitch di Grubb, il sequel è teoricamente in fase di sviluppo. Il più probabile finanziatore sarebbe Epic Games, la quale sarebbe riuscita ad accaparrarsi l’accordo per la sua pubblicazione. Molte società si sono fatte avanti, dando vita ad una vera e propria guerra di offerte che sembrerebbe sia stata vinta, appunto, dai ragazzi di Epic. Ciò che fa pensare ad un effettivo arrivo di nuovo capitolo sequel di Alan Wake, ci riporta nel marzo 2020. Proprio in quel mese, infatti, Remedy ha confermato l’inizio dei lavori a due progetti di nuova generazione, anche se all’epoca non annunciati con Epic Games come editore.

