Alan Wake Remastered: in arrivo anche su Switch?

Alan Wake tornerà alla ribalta dopo dieci anni con la versione Remastered annunciata pochi giorni fa, ma tra le piattaforme annunciate ancora non figurava un’uscita per Nintendo Switch

Proprio durante lo Showcase di PlayStation avvenuto la scorsa settimana, l’annuncio di una Remaster di Alan Wake da parte di Remedy Entertaiment ha fatto esultare i fan della saga, che erano già stati solleticati dall’idea di un ritorno della serie attraverso diversi rumor circolanti in questi ultimi mesi. Tuttavia, nella lista delle piattaforme su cui uscirà proprio Alan Wake Remastered non era ancora mai stata inserita la versione per Nintendo Switch.

Alan Wake Remastered su Switch: un thriller portatile?

Mancano ormai due settimane al lancio del gioco, che sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox e PC. Potremo presto tornare a vestire i panni dello scrittore Alan Wake alle prese con dei misteriosi avvenimenti nella quiete di Bright Falls, il tutto rimodernizzato mediante la Remastered. Ma per coloro che ancora non hanno acquistato una console, o non possiedono un PC per potervi giocare, o semplicemente amano la portabilità del Nintendo Switch, potrebbero esserci delle buone notizie all’orizzonte.

Anche se solo per un breve momento, Alan Wake Remastered è stato elencato in uscita anche per Switch in un sito brasiliano. Adesso non è più possibile vedere la pagina da cui poi la notizia ha preso piede, e ancora non c’è nulla di ufficiale riguardo un rilascio sulla console Nintendo. Eppure, abbiamo visto come la Switch sia in grado di far girare anche giochi che richiedono una certa performance, come con The Witcher 3; non è detto quindi che Alan Wake Remastered non sbarcherà anche su Switch, magari dopo che Remedy lo avrà ottimizzato sufficientemente.

Vi ricordiamo infine che Alan Wake Remastered uscirà il 5 ottobre. Nel mentre, seguiteci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie a riguardo, e date un’occhiata allo store Instant Gaming per altri giochi di questo genere.