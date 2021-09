Alan Wake Remastered: rivelati i requisiti per PC

Sono stati recentemente rivelati in una FAQ i requisiti per la versione PC di Alan Wake Remastered, siccome il titolo è in uscita a breve: tra tutte le informazioni grafiche che sono state rivelate, ci sono anche opzioni grafiche molto interessanti per chi possiede PC di fascia più alta

Rivelato ufficialmente durante lo scorso Playstation Showcase, Alan Wake Remastered continua a far parlare di sé in questi giorni, vista l’uscita prevista a breve, ovvero per il prossimo 5 ottobre. In particolare, Remedy Entertainment ha pubblicato recentemente una FAQ, in cui sono state rivelate molte interessanti informazioni di natura tecnica, in cui vengono descritte nel dettaglio le prestazioni e la risoluzione di ogni versione, e in cui sono stati confermati gli upgrade gratuiti per next gen. Oltre a ciò, sono stati rivelati i requisiti PC di Alan Wake Remastered, insieme ad alcune feature grafiche che sicuramente risulteranno interessanti per gli appassionati. Vediamo di seguito di che cosa si tratta!

Alan Wake Remastered: feature grafiche e requisiti PC

Le feature grafiche prevedono supporto alle risoluzioni di schermi ultra-wide (anche se i filmati pre-renderizzati rimarranno in formato 16:9), supporto alla tecnologia Nvidia DLSS (con le opzioni Qualità, Prestazioni, Bilanciato e Ultra-prestazioni), insieme ad alcune opzioni grafiche come il cursore FOV e al supporto della tecnologia Nvidia HBAO+ per l’occlusione ambientale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi, sono richiesti un Intel Core i5-3340 come processore, un Nvidia GeForce GTX 960 (o equivalente AMD) con 2 GB di VRAM come scheda video e 8 GB di RAM. Se invece vogliamo alzare l’asticella, i requisiti consigliati richiedono un Intel Core i7-3770 come processore, una Nvidia GeForce GTX 1060 (o equivalente AMD) con 4 GB di VRAM come scheda video e 16 GB di RAM. Per l’installazione, sono richiesti circa 36 GB di spazio libero.

Alan Wake Remastered uscirà il 5 ottobre Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Per rimanere aggiornati su tutte le più importanti notizie del mondo videoludico, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando tramite Instant Gaming.