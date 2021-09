Alan Wake: la remastered potrebbe non essere mostrata al PlayStation Showcase

La presunta remastered di Alan Wake anima i rumor da un po’ ma potremmo non vedere l’annuncio al PlayStation Showcase, ecco perché

Recenti fughe di notizie hanno fortemente suggerito che Remedy Entertainment annuncerà molto presto una remastered di Alan Wake (il che avrebbe senso, dal momento che circola in modo insistente ormai da tempo la voce che lo sviluppatore stia lavorando anche a un sequel dello storico titolo action-horror), e con un grande evento in arrivo tra un paio di giorni (sotto forma di PlayStation Showcase) il 9 settembre, la community videoludica si chiede già se sarà proprio in quell’occasione che assisteremo al fatidico annuncio. Sembra, tuttavia, che potrebbe non essere così, almeno secondo gli ultimi rumor trapelati in rete. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Alan Wake: la remastered al PlayStation Showcase? Sembrerebbe proprio di no, ecco chi ne ha parlato di recente

Potenziale doccia fredda per chi aspettava con ansia un reveal per il titolo action-horror di Remedy Entertainment: Su Twitter, Andy Robinson di VGC e il noto insider Direct-Feed Games hanno entrambi dichiarato che Alan Wake Remastered non sarà annunciato al PlayStation Showcase. Questa non è, ovviamente, un’informazione ufficialmente confermata, ma avrebbe decisamente senso, visto che Sony sta presentando la sua prossima vetrina come un evento importante con annunci e aggiornamenti per i prossimi giochi per PS5 nel 2021 e oltre, e un remaster potrebbe non essere esattamente il tipo di annuncio il colosso vuole allo spettacolo.

L’ex uomo di PlayStation David Jaffe – creatore di God of War e Twisted Metal – ha affermato che in base a ciò che sa, le persone “perderanno la testa” per gli annunci che verranno fatti durante lo spettacolo. Forspoken ha la possibilità di presentarsi, mentre i leak hanno anche suggerito che il prossimo God of War sarà mostrato e che potrebbe essere annunciato anche un nuovo gioco inFamous. Per i presunti sul potenziale sequel di Alan Wake di cui si parla da un po’ vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo. Nel 2019 Remedy Entertainment aveva riacquistato i diritti di pubblicazione su questo titolo, il che avvalora incredibilmente l’ipotesi di un nuovo gioco a tema.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.