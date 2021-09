Alan Wake Remastered: modifiche in arrivo per collegarlo ad altri giochi Remedy?

Remedy ha suggerito che Alan Wake Remastered potrebbe presentare delle modifiche per collegarlo agli altri giochi dello studio

Remedy Entertainment ha ampiamente confermato come, da ora in avanti, abbia in mentre di creare un ampio universo condiviso, capace di abbracciare tutti i suoi giochi. Già in passato si era parlato di questo mondo unico, in occasione del rilascio di AWE, la seconda espansione diretta al fortunato Control. E già il DLC in questione aveva messo in luce questa volontà, inserendo all’interno della lore del titolo la figura del mai dimenticato Alan Wake. E proprio il ritorno dello scrittore di Bright Falls, grazie ad Alan Wake Remastered, potrebbe ampliare questo concetto, dato che il team ha suggerito come il gioco potrebbe presentare delle piccole modifiche, utili per collegarlo alle altre produzioni dello studio.

Alan Wake Remastered potrebbe presentare delle modifiche per collegarsi agli altri giochi Remedy

Che la possibilità di assistere a qualche piccola modifica all’interno del remaster in questione possa divenire realtà, ci viene indirettamente suggerito da Thomas Puha, il responsabile delle comunicazioni di Remedy. Puha ne ha parlato nel corso di un’intervista con Axios, indicando come il gioco rimarrebbe generalmente immutato, ma ha anche accennato come il tutto potrebbe essere connesso agli altri titoli del team. Ha inoltre concluso il tutto invitando i giocatori a fare attenzione a quello che ci troveremo a giocare.

A conferma ulteriore del fatto abbiamo la notizia, secondo la quale lo studio finlandese sia al lavoro su di un titolo AAA, ambientato nello stesso universo di Control ed Alan Wake. Inoltre, secondo alcuni rumor, pare che il titolo in questione, che allo stato attuale è nel pieno della produzione, potrebbe essere proprio il sequel delle avventure dello scrittore.

Alan Wake Remastered debutterà il prossimo 5 di Ottobre su PS4, Xbox One e PC, con una vociferata versione per Switch distribuita tramite cloud. In attesa di saperne di più, vi rinnoviamo l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, ma anche a dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.