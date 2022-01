Alan Wake Remastered: supporto all’auto HDR su Xbox con l’ultimo aggiornamento

Remedy Entertainement ha rilasciato un sostanzioso aggiornamento per Alan Wake Remastered: ora l’auto HDR è disponibile sulle console Xbox

Alan Wake Remastered di Remedy Entertainment è stato rilasciato lo scorso anno riscuotendo un solido successo di critica e commerciale (qui trovate la nostra recensione) e mentre il gioco consiste in un pacchetto abbastanza completo in termini di miglioramenti visivi apportati, un nuovo aggiornamento ha ulteriormente migliorato il tutto, aggiungendo il supporto all’Auto HDR su Xbox Series X/S. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Alan Wake Remastered: l’ultimo aggiornamento è già disponibile e oltre all’Auto HDR sulle console Xbox introduce un’ulteriore corposa serie di altri miglioramenti

Se giocate Alan Wake Remastered dovreste notare un notevole aumento della qualità visiva del titolo grazie a una gamma dinamica più elevata a seguito dell’ultimo aggiornamento. Oltre a ciò, l’update mitiga anche eventuali fenomeni di tearing dello schermo che potrebbero verificarsi su Xbox One. Ci sono anche una serie di correzioni alle prestazioni, correzioni audio e miglioramenti dell’interfaccia utente sulla stessa linea. Potete controllare l’elenco completo delle correzioni in basso o sul sito Web ufficiale del gioco.

Remedy ha dichiarato che le vendite di Alan Wake Remastered sono “iniziate bene”, sebbene i numeri di vendita non siano ancora stati rivelati. Ci sono anche voci su un’imminente versione Switch per il gioco, con più schede di valutazione rilasciate da enti appositi trapelate in rete. Ovviamente, è in fase di sviluppo anche un sequel a tutti gli effetti con Alan Wake 2, che è previsto per il lancio nel 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Note sulla patch:

PRESTAZIONI

Stabilità del titolo migliorata

PROGRESSIONE

Risolto il problema per cui nell’Episodio 2 i giocatori non potevano completare l’obiettivo “Raggiungi la cima del mulino” a causa dell’ascensore che attraversava le scale

AUDIO

Risolto il ritardo audio presente in alcuni filmati (Xbox One)

Risolto il raro problema per cui l’audio dei filmati veniva riprodotto in mono

GRAFICA

Aggiunto supporto HDR automatico (Xbox Series X|S)

Tearing dello schermo mitigato (Xbox One)

Correzioni generali sulle prestazioni visive

INTERFACCIA UTENTE

Migliorata la risoluzione dell’icona del gioco (PC).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a questo e altri titoli. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.