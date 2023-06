Alan Wake 2: svelata la durata del titolo di Remedy!

Recentemente, nel corso di un’intervista a Thom Puha, Director of Communications, Remedy Entertainment ha svelato la durata di Alan Wake 2: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Dobbiamo ammettere che il mese di ottobre di quest’anno potrebbe essere piuttosto impegnativo per i vostri (e i nostri, badate bene) portafogli. Fra Forza Motorsport, Assassin’s Creed Mirage e Marvel’s Spider-Man 2 si è frapposto anche Alan Wake 2, sequel dell’originale del 2010 ad opera di Remedy Entertainment che arriverà il 17 ottobre come titolo multipiattaforma su PC, PS5 e Xbox Series X | S. E, nel mentre, Remedy continua a rivelare numerosi dettagli sul gioco, come ad esempio la sua durata effettiva.

Alan Wake 2: quale sarà la durata del titolo di Remedy?

Riuscire a beccare la durata corretta di un gioco è molto complesso, a volte quasi impossibile. Questo è ancor più vero se ci troviamo di fronte a titoli survival horror, in cui è importante anche saper mantenere il giusto ritmo e, al contempo, fare in modo che il giocatore sia sempre sulle spine, e nulla di tutto ciò è possibile se il gioco si rivela essere troppo breve o troppo lungo. Seppur sia vero che Remedy sia sempre stata maestra del ritmo e del soddisfare (o superare) le aspettative dei videogiocatori, riuscirà a fare lo stesso con Alan Wake 2?

In una recente intervista a Thom Puha, Direttore delle Comunicazioni di Remedy, l’uomo ha dichiarato che, se tralasciamo variabili come il livello di abilità del giocatore (e che Alan Wake 2 è ancora ben lontano dall’essere concluso), il gioco dovrebbe facilmente superare le 20 ore. Se consideriamo anche che Remedy ha sottolineato da sempre che il secondo capitolo porrà maggior enfasi sull’esplorazione e che sarà incoraggiata la rigiocabilità e che, infine, sono già previste due espansioni della storia… ci siamo intesi dai.

Sperando che la durata effettiva di Alan Wake 2 non sia davvero così lunga da diventare quasi frustrante, non ci resta che attendere speranzosi il 17 ottobre prossimo.