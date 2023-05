Alan Wake 2: niente edizione fisica per il titolo di Remedy!

Recentemente, Remedy Entertainment ha confermato che Alan Wake 2 non avrà un’edizione fisica ed uscirà dunque, ufficialmente, solo in digitale: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Sul palco del recente PlayStation Showcase abbiamo potuto finalmente avere conferma della data d’uscita di Alan Wake 2. Il prossimo 17 ottobre, infatti, tutti coloro che hanno amato l’originale del 2010 ad opera di Remedy Entertainment potranno tornare a vestire i panni dello scrittore più sfortunato del mondo su PS5, Xbox Series X | S e PC. I collezionisti, però, avranno decisamente qualcosa da ridire su una delle scelte di marketing messe in campo da Remedy Stessa. E no, non stiamo parlando dei collezionisti di trofei, piuttosto.

Alan Wake 2 uscirà solo in digitale: niente edizione fisica, almeno per il momento

Nelle scorse ore, infatti, Remedy ha confermato che non è prevista alcuna versione fisica di Alan Wake 2. Apparentemente il motivo principale è uno solo: mantenere basso il costo del gioco al consumatore. In un recente FAQ, gli sviluppatori avrebbero infatti commentato:

Innanzitutto, un gran numero di videogiocatori si è orientato sull’acquisto in digitale. Potete acquistare anche una PlayStation 5 senza lettore ottico e l’Xbox Series S di Microsoft è solo digitale. Inoltre, non è raro che i giochi moderni vengano pubblicati solo in formato digitale. In secondo luogo, evitare la distribuzione su disco aiuta a mantenere il prezzo del gioco a 59.99 euro e la versione per PC a 49.99 euro. Infine, non volevamo che un prodotto su disco richiedesse un download per giocare, perché la reputiamo non una buona esperienza per i videogiocatori.

E forse su quest’ultimo punto riusciamo anche ad essere d’accordo, considerando la recente tendenza per il mercato di utilizzare i dischi fisici come semplici codici di download. Un fattore piuttosto frustrante, considerando la mole di dati poi da scaricare una volta inserito il disco nella console e la non sempre performante situazione delle linee internet italiane.

Al momento, dunque, non ci sono piani per la pubblicazione di Alan Wake 2 anche in versione fisica, stando alle parole di Remedy. Questo non vuol dire che la software house non possa cambiare idea in futuro, ma tutto resta da vedere.