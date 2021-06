Disponibile un nuovo aggiornamento del sistema su PS3

Contro ogni previsione, Sony ha deciso di far uscire un nuovo aggiornamento del sistema PS3. I fan, inoltre, potranno continuare a scaricare giochi dal PS Store

Uscita ormai 14 anni fa, la console PS3 è tutt’ora in funzione. Nonostante le ultime due generazioni, ovvero PS4 e PS5, ci sono molti giocatori che continuano ad utilizzare la vecchia console. Per questo Sony si sta interrogando su quando effettivamente smettere di supportare la console. A quanto sembra, questo non avverrà a breve. Infatti Sony ha scelto di prolungare per il momento la vita di PS3 facendo uscire un nuovo aggiornamento del sistema.

Disponibile l’aggiornamento 4.88 del sistema PS3

Come detto, nonostante i suoi 14 anni di vita, Sony sta comunque continuando a supportare la console. Dal 1 giugno i possessori di PS3 potranno scaricare l’aggiornamento 4.88 del sistema. Stando alle patch notes, l’update migliorerà le prestazioni. Per ulteriori dettagli potete rivolgervi alla sezione wiki chiamata PS3 Developer. Questo aggiornamento arriva in un momento importante per quanto riguarda la gestione della vecchia console. Infatti, poco tempo addietro Sony aveva deciso di cambiare rotta sulla chiusura del PlayStation Store su PS3. Stando al piano originale dell’azienda giapponese, lo Store di PS3 sarebbe dovuto andare offline fra circa un mese.

Tuttavia, Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, ha confermato che la compagnia aveva preso la decisione sbagliata. Il cambio di direzione è stato attuato dopo aver notato quante persone ancora desideravano acquistare e scaricare giochi dallo Store PS3. La mancata chiusura è anche un ottima notizia per tutti quelli interessati nel preservare la storia dei videogiochi. Anche se, a dirla tutta, sembra piuttosto un rinvio allo stacco della spina definitivo. La console PS3, essendo questa di due generazioni indietro, sembra attenersi ad una cadenza di aggiornamento complessiva di due patch all’anno. Almeno fino ad ora. Stiamo dunque a vedere quando Sony deciderà di abbandonare definitivamente la console.

