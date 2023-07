Aggiornamento COD: le novità della Season 4 di Modern Warfare 2 e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con l’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Modern Warfare 2

La nuova Season 4 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone è disponibile all’incirca da una settimana e ha portato con se tante novità. Oltre ai vari ribilanciamenti infatti Activision ha anche arricchito i giochi con una marea di nuovi contenuti. Se siete interessati a scoprire le novità introdotte dall’aggiornamento della Season 4 di COD: Modern Warfare 2 e Warzone, in questo articolo potrete trovare tutte quelle più importanti.

Peso variabile | Aggiornamento Season 4 di COD: Modern Warfare 2 e Warzone

Il peso del nuovo aggiornamento di COD è uguale sia per i giocatori di Warzone che per quelli di Modern Warfare 2 e di conseguenza tutti gli interessati alla Season 4 saranno costretti a scaricare un bel po’ di GB. Se però siete dei giocatori Sony questa volta avete avuto fortuna, dato che le dimensioni dell’aggiornamento su PS4 e PS5 sono molto minori rispetto a quelle delle altre piattaforme. Qui di seguito potrete trovare il peso esatto della patch in base alla piattaforma su cui giocate:

PlayStation 4 : 12.5GB

: 12.5GB PlayStation 5 : 13.2GB

: 13.2GB Xbox One : 25GB

: 25GB Xbox Series X| S : 25GB

: 25GB PC: 28GB

Warzone | Aggiornamento Season 4 di COD: Modern Warfare 2 e Warzone

Ovviamente l’aggiornamento della Season 4 porta tante novità anche a COD: Modern Warfare 2, ma per prima cosa abbiamo deciso di concentrarci su Warzone. Queste sono tutte le principali novità presenti nella modalità battle royale:

Vondel Battle Royale Per la prima volta i giocatori di Warzone avranno la possibilità di giocare la classica modalità Battle Royale su Vondel. In questa città fino a 72 giocatori si scontreranno per la vittoria e per l’occasione saranno presenti delle playlist dedicate per quartetti, terzetti, duo e giocatori singoli.

Nuovo gulag a Vondel Ovviamente Vondel non poteva non avere il proprio gulag personale. In queste segrete studiate per il combattimento 1vs1 i giocatori sconfitti potranno lottare per avere un’altra chance e tornare ancora una a combattere per le strade di Vondel.

Rotazione mappe Activision ha finalmente deciso di introdurre su Warzone la rotazione delle mappe, anche se al momento è limitata solamente alla modalità Ritorno. Ogni quindici minuti la mappa giocabile per la modalità Ritorno passerà da Ashika Island a Vondel e viceversa in alcune playlist, permettendo così ai giocatori di vivere appieno tutte le possibilità offerte da Warzone.

Scansione occupazione Scansione occupazione è un vecchio evento che ora fa finalmente il suo ritorno su Vondel. Quando lo scanner è in funzione i giocatori devono abbassarsi oppure immergersi sott’acqua, altrimenti la loro posizione sarà segnalata a tutti gli avversari.

Drone di rischieramento portatile Il drone di rischieramento portatile è un oggetto a uso istantaneo che solleva in aria il giocatore e gli permette di riposizionarsi rapidamente librandosi nel cielo.



MW2 | Aggiornamento Season 4 di COD: Modern Warfare 2 e Warzone

Dopo aver parlato di Warzone adesso è arrivato finalmente il turno di Modern Warfare 2. Qui di seguito potrete trovare tutte le novità principali introdotte con l’aggiornamento della Season 4:

Incursione Atomgrad Con l’arrivo della Season 4 è finalmente disponibile anche l’episodio 4 di Incursione Atomgrad. In questo capitolo finale avrete la possibilità di mettere un punto a questa complicata operazione e come di consueto potrete farlo insieme ad altri due giocatori.

Vondel Waterfront Vondel Waterfront è una nuova mappa multigiocatore in cui due squadre da sei giocatori ciascuna si sfideranno in un’arena spettacolare contraddistinta da case galleggianti e splendidi canali. Se avete giocato a Vondel su Warzone di sicuro riconoscerete tanti elementi di questa mappa, ma il team di sviluppo l’ha anche arricchita con ulteriori novità.

Nuove playlist Vondel Waterfront 24/7 Serie di uccisioni confermata Dominio Deathmatch Shipment 24/7 Shoot House 24/7

Starlight, Patriota e Black Noir Con l’arrivo della Season 4 arrivano su COD anche tre nuovi operatori davvero molto speciali. Finalmente infatti fanno il loro debutto su Call of Duty Starlight, Patriota e Black Noir, tre iconici supereroi della nota serie The Boys di Prime Video.

MX Guardian L’MX Guardian è un nuovissimo fucile a canna liscia automatico introdotto con la Season 4. Quest’arma è sbloccabile tramite un’apposita sfida presente nel nuovo battle pass e una volta ottenuta vi permetterà di togliere di mezzo rapidamente tutti i nemici abbastanza stupidi da avvicinarsi troppo a voi.



Una stagione super

Queste sono tutte le novità principali introdotte con l’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Modern Warfer 2. Per informazioni più specifiche su temi come il bilanciamento delle armi e i bug fix, potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale.

Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.