Aggiornamento COD: le novità della Season 2 Reloaded di Vanguard e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con l’aggiornamento della Season 2 Reloaded di COD: Warzone e Vanguard

Call of Duty: Vanguard, l’ultimo FPS sviluppato da Sledgehammer Games, è disponibile ormai da diverso tempo, ma a quanto pare non sembra voler smettere di arricchirsi con nuovi contenuti. Presto infatti sarà rilasciata la patch per la Season 2 Reloaded di COD: Vanguard e Warzone, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Una patch leggera

Se siete dei giocatori di Vanguard questa volta avete avuto fortuna, dato che per voi il peso della patch non sarà affatto eccessivo. Probabilmente anche chi gioca solo a Warzone non dovrà farsi carico di un aggiornamento molto pesante, ma per il momento non sono ancora stati rilasciati dati precisi a riguardo. Intanto qui potete trovare le dimensioni dell’aggiornamento di Vanguard in base alla piattaforma che utilizzate:

Xbox One: 10 GB

Xbox Series X | S: 10GB

PlayStation 4: 9GB

PlayStation 5: 8GB

PC: 16GB

Multiplayer – Aggiornamento della Season 2 Reloaded di COD: Warzone e Vanguard

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Vanguard che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 2 Reloaded:

Nuova modalità Corsa agli Armamenti Corsa agli Armamenti è una nuova modalità 12vs12 giocabile su Alpi, la mappa più grande disponibile attualmente su Vanguard. In questa game mode le due squadre dovranno darsi battaglia per ottenere il controllo di tutte le basi presenti nella regione e completare diversi obiettivi. Una volta che avrete conquistato una base potrete utilizzarla come punto di respawn e potrete anche utilizzare le diverse postazioni al suo interno per acquistare armi, equipaggiamenti o addirittura loadout personalizzati.

Aggiunta la moto La moto è il primo dei tre nuovi veicoli che i giocatori potranno utilizzare su Alpi durante corsa agli armamenti. Questo veicolo a due posti è estremamente agile e veloce, e potrà essere richiamato gratuitamente in ogni momento.

Aggiunto il CD12 Se cercate un veicolo per spostare un team di quattro persone sulle Alpi, allora il CD12 è perfetto per voi. Questo mezzo è molto economico e abbastanza veloce, ma mentre lo guidate dovrete stare molto attenti agli attacchi nemici. Infatti, se i vostri avversari dovessero infliggere troppi danni al CD12, finireste col ritrovarvi al centro di una tremenda esplosione.

Aggiunto il Tank L’ultimo veicolo aggiunto ad Alpi è anche il più costoso e ovviamente si tratta di un carro armato. Questo temibile veicolo corazzato mono posto è incredibilmente resistente ai danni e monta un potente cannone in grado di abbattere facilmente gruppi di nemici e altri veicoli.

Top 250 (in arrivo durante la stagione) Nel corso della season sarà possibile accedere ad una sezione specifica della classifica competitiva in cui sarà possibile vedere comodamente i 250 migliori giocatori della stagione.

(in arrivo durante la stagione) Nuove ricompense per le partite classificate Per tutta la Season 2 sarà possibile vincere diversi premi completando degli obiettivi specifici legati alle partite classificate.

Modificate le limitazioni per giocare con gli amici in modalità classificata.

Zombi – Aggiornamento della Season 2 Reloaded di COD: Warzone e Vanguard

L’aggiornamento della Season 2 Reloaded aggiunge anche dei contenuti relativi alla modalità Zombi di COD Vanguard:

Aggiunta Critical Expertise Questa nuova abilità introdotta con una delle due nuove covenant aggiunte in questa patch vi permetterà di avere una percentuale di trasformare i colpi normali in colpi critici. Inoltre, se avrete equipaggiato anche Death Blow, i colpi critici mandati a segno vi permetteranno di recuperare munizioni.

Aggiunta Explosive Expert Questa abilità incrementerà il danno inflitto ai nemici dalle vostre esplosioni riducendo allo stesso modo quello che infliggono a voi stessi. Non influenza il danno dei colpi esplosivi della Ray Gun.

Adesso è possibile mettere in pausa una partita quando si è in locale oppure quando si gioca in singolo nei server dedicati.

Warzone – Aggiornamento della Season 2 Reloaded di COD: Warzone e Vanguard

Oltre che Vanguard, l’aggiornamento della Season 2 Reloaded ha ovviamente arricchito di tante novità anche Warzone:

Rebirth Island Reinforced La nota mappa di Rebirth Island è stata sensibilmente modificata con questa nuova patch. Adesso, oltre ad un cielo più limpido che migliora la visibilità, l’isola darà disseminata di nuovi punti d’interesse. Ad esempio sarà possibile salire a bordo di una nave ancorata al porto, esplorare le nuove strutture della roccaforte e visitare tanti altri luoghi completamente nuovi.

Nuova modalità Resurgence Solo Questa rapida modalità per giocatore singolo vi permetterà di partecipare ad un frenetico match in cui avrete la possibilità di tornare in vita dopo la morte. Di base all’inizio del match avrete una vita extra gratuita, ma successivamente dovrete guadagnarvene altre accumulando punti. Per fortuna ottenere vite extra è abbastanza semplice, dato che vi basterà uccidere altri giocatori, completare contratti e restare in vita per riempire l’indicatore Rinascita.

Nuova modalità Rebirth Payload In questa modalità due squadre da 12 giocatori dovranno affrontarsi per cercare di scortare oppure fermare un carico che deve attraversare tutta Rebirth Island Reinforced.

Nuova modalità Rebirth Denaro Sporco Questa modalità giocabile su Rebirth Island Reinforced è praticamente identica al classico Malloppo, ma in questo caso le uccisioni vi faranno guadagnare molto più denaro del normale.

Ritornano le modalità Resurgence e Mini Royale

Armi e operatori – Aggiornamento della Season 2 Reloaded di COD: Warzone e Vanguard

Questo nuovo aggiornamento inoltre arricchirà il gioco con una nuova arma e ovviamente anche un nuovo operatore:

Gustavo Dos Santos Gustavo Dos Santos è un operatore brasiliano estremamente preciso e letale che è in attesa di infiltrarsi all’interno di Rebirth Island. Potrete ottenere questo personaggio acquistando il relativo bundle.

Armaguerra 43 (in arrivo durante la stagione) Questa pratica SMG vanta un rateo di fuoco elevatissimo che vi permetterà di avere facilmente la meglio sui vostri avversari in qualsiasi scontro ravvicinato.

(in arrivo durante la stagione)

Questo è quanto

Queste sono tutte le novità principali che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 2 Reloaded di COD: Warzone e Vanguard. Per informazioni più specifiche su temi come il bilanciamento delle armi e i bug fix, potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale. Il nostro articolo si conclude qui, ma se volete essere davvero i migliori nel multiplayer, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito:

Call of Duty: Vanguard e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S.