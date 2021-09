Age of Empires IV: i requisiti PC sono alla portata di tutti

Sono finalmente stati dichiarati i requisiti di sistema per Age of Empires IV e tutti ne potranno usufruire. Vediamoli nel dettaglio insieme

Una delle saghe che hanno fatto la storia degli strategici finalmente sta per avere un nuovo capitolo. Annunciato ormai qualche anno fa, il quarto capitolo di Age of Empires vedrà la luce il prossimo 28 ottobre e porterà con sé diverse novità sia in fatto di gameplay, ma anche grafiche. Da qualche ora sono stati resi pubblici anche i requisiti di sistema che riguarderanno Age of Empires IV e, per la gioia di molti fan della saga, sono veramente alla portata di tutti.

Ecco i requisiti di sistema di Age of Empires IV

Dopo un lungo restauro partito ormai quattro anni fa che ha visto l’uscita delle Definitive Edition di Age of Empires, Age of Empires II ed Age of Empires III, finalmente quest’anno potremo metter mano sul capitolo che qualche hanno fa fece brillare gli occhi a molti fan. L’arrivo di un nuovo capitolo però non sempre può essere un successo, specialmente vedendo i suoi predecessori. Fare di meglio sarà dura, ma prima di dare qualche sentenza, magari totalmente sbagliata, bisognerà attendere di avere il titolo in mano.

Per adesso, dopo una closed beta della quale non si è potuto – e non si potrà – parlare a causa di alcuni termini nel contratto con la stessa società, l’unica buona notizia certa che arriva è nei requisiti richiesti dal gioco stesso. Ecco a voi quali saranno le risorse necessarie per giocare al nuovo AoE IV.

Requisiti minimi:

Sistema operativo : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit Processore : Intel Core i5-6300U o AMD Ryzen 5 2400G

: Intel Core i5-6300U o AMD Ryzen 5 2400G Memoria RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : Intel HD 520 o AMD Radeon RX Vega 11

: Intel HD 520 o AMD Radeon RX Vega 11 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati:

Sistema operativo : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit Processore : 3,6 GHz 6-core (Intel i5) o AMD Ryzen 5 1600

: 3,6 GHz 6-core (Intel i5) o AMD Ryzen 5 1600 Memoria RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : GPU Nvidia GeForce 970 o GPU AMD Radeon RX 570 con 4 GB di VRAM

: GPU Nvidia GeForce 970 o GPU AMD Radeon RX 570 con 4 GB di VRAM DirectX : Versione 12

: Versione 12 Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Come possiamo vedere sono dunque dei requisiti alla portata di tutti. Con i minimi dovrebbero essere garantiti i 30 fps con le impostazioni grafiche ridotte al minimo, mentre con quelli consigliati si potrà giocare con risoluzione 1080p a 60 fps. Vi ricordiamo che al momento è possibile accedere a una beta aperta a tutti facendo richiesta sulla pagina ufficiale di Steam.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo capitolo? Scenderete nuovamente in campo con i vostri eserciti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile con Xbox Game Pass a partire dal day one. Per chi invece volesse acquistarlo lo può fare tranquillamente su Instant Gaming dove lo troverete un leggero sconto, sia per la piattaforma Steam che per Microsoft Store. Per non perdevi future news dal mondo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!