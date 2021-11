Age of Empires IV: presentati i nuovi aggiornamenti in arrivo nel gioco

L‘esclusiva Microsoft Age of Empires IV continuerà a rinnovarsi anche dopo il lancio, grazie ai nuovi aggiornamenti in arrivo nel gioco nel corso dei prossimi mesi

Dopo più di quindici anni dall’uscita del terzo capitolo di questa classica serie strategica, il debutto di Age of Empires IV ha allietato l’intera community videoludica, sia quella di vecchia data che quella di nuova generazione, che magari non ha mai avuto modo di approcciare il titolo; tant’è che il gioco ha raggiunto la cima delle classifiche globali superando anche Forza Horizon 5, altra esclusiva Microsoft.

Mantenendo i canoni impostati dai titoli precedenti, anche in questo capitolo figurano otto civilizzazioni, insieme a nuove aggiunte come il Sultanato di Delhi, quattro campagne e una modalità multiplayer. In più, come avvenne già nella Definitive Edition di Age of Empires II, Age of Empires IV riceverà nuovi aggiornamenti all’interno del gioco: andiamo a vedere quali saranno.

I nuovi aggiornamenti di Age of Empires IV che entreranno a far parte del gioco nei prossimi mesi

Per quanto riguarda questo inverno, già pochi giorni fa è stata rilasciata la patch 7989 che sistema alcuni bug con il sistema di connessione dell’account Xbox e vari problemi di performance. Altro aggiornamento inerente le correzioni arriverà attraverso centinaia di cambiamenti nel bilanciamento, la sistemazione di altri bug e l’aggiunta delle funzionalità più richieste dalla community.

Tra esse, vi è l’implementazione della visualizzazione del punteggio dei giocatori nel multiplayer e nelle partite con combattimenti. Il tasto della Dinastia Cinese e l’interfaccia dell’utente sono stati spostati in basso a sinistra, e anche la visione della mappa sarà soggetta a cambiamenti, rendendo possibile osservarla dopo aver terminato una partita, e migliorando la leggibilità della mini-mappa.

Per la primavera del 2022, si penserà ad aggiungere due nuovi modi per godersi ulteriormente il ritorno di questo storico titolo: saranno inseriti degli strumenti e contenuti generati dagli utenti per poter dare vita a nuove mappe e modalità uniche, anche se non si possiede la capacità di creare mod. Inoltre in primavera partiranno anche le Ranked Seasons, dalla durata di 12 settimane e che consentiranno ai giocatori di competere tra loro, scalando i vari ranghi ed ottenendo ricompense esclusive in base ai loro risultati.

Per allenarsi in questa nuova sfida, viene suggerito di far pratica con le sfide dell’Arte della Guerra, le Campagne e giocando contro la IA o altri giocatori. Altre funzionalità che andranno a migliorare la quality of life del titolo sono in programma per l’anno prossimo; per leggere nel dettaglio le novità che saranno introdotte vi invitiamo a controllare il blog post sul sito ufficiale di Xbox.

