Age of Empires IV: cosa porteranno le prossime stagioni?

Age of Empires IV continua la sua marcia trionfale tra i titoli strategici di maggior rilievo grazie all’annuncio delle due prossime stagioni

Age of Empires IV, al momento è disponibile per PC ma pare che potrebbe anche essere disponibile per Xbox, è stato un successo annunciato già in partenza (qui potete trovare la nostra recensione approfondita) che ha saputo premiare la pazienza dei giocatori. Gli stessi che potranno godersi nuove scorribande con le Stagioni del gioco, ma andiamo avanti con ordine.

Age of Empires IV: le novità in arrivo

Prima di tutto partiamo con il dire che, le stagioni di Age of Empires IV, avranno un numero visti i contenuti già previsti per la Stagione Uno e non prenderanno il nome da quelle più “reali”. Questa prima stagione porterà dunque un supporto per le mod, miglioramenti dell’esperienza di gioco in generale, una nuova sfida chiamata Art of War e tanto altro ancora.

La Stagione Due, invece, pare che consentirà ai giocatori di rimappare completamente sia i tasti di scelta rapida che dei controlli, di scegliere i propri colori e di votare anche le mappe. Al momento non si sa nulla più di questo, ma è già un inizio ed i primi risultati potrebbero arrivare con l’estate. Gli sviluppatori hanno poi dichiarato che:

Anche se non possiamo ancora condividere una data di rilascio esatta, possiamo dire che questa non è troppo lontana e ci sarà l’opportunità di visualizzarlo in anteprima nel prossimo futuro se si possiede il gioco su Steam

