Age of Empires 4 entra finalmente in fase gold!

Il 28 ottobre vedremo il ritorno di Age of Empires 4 su PC, appena entrato in fase gold, con disponibilità immediata per Xbox Game Pass, insieme a quattro campagne, otto civiltà e molto altro

A pochi giorni dalla sua uscita, il più recente titolo sviluppato da Relic Entertainment e World’s Edge, e pubblicato da Xbox Game Studios, Age of Empires 4 è entrato ufficialmente in fase gold! Una volta entrato in fase gold il titolo può considerarsi praticamente pronto per il lancio sul mercato.

Age of Empires 4: fase gold appena annunciata

Dopo più di 15 anni dal suo predecessore, Age of Empires 4 punterà a rinvigorire il franchise popolarizzato dall’eccellente esecuzione delle sue meccaniche di strategia in tempo reale, con un lancio pianificato per il 28 Ottobre su PC tramite Steam e sullo Store di Microsoft, qui compreso nel catalogo dei giochi disponibili via Game Pass a partire dal day one. Poche ore fa è stato annunciato l’ingresso in fase gold di Age of Empires 4.

Il titolo sarà caratterizzato da quattro campagne giocabili che includeranno otto civiltà tra cui il Sacro Romano Impero, i Mongoli, la Dinastia degli Abbasidi e molte altre, accompagnate per di più da nuove grafiche che miglioreranno notevolmente l’estetica del gioco. Con l’ulteriore possibilità di impostare la risoluzione fino a 4K. Infine aspetti del gameplay come l’aggiunta di combattimenti navali e l’inclusione della modalità multiplayer vedranno un tanto atteso ritorno in quest ultimo capitolo della saga per dare più varietà alle vostre battaglie, permettendovi così di affrontare e dominare i vostri avversari con stile!

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti e novità. Per acquistare videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.