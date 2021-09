Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases, nuovo gameplay trailer!

Tramite comunicato stampa, Microids ha mostrato ben due nuovi trailer di Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases, un dev diary e un gameplay con tutto quello che dobbiamo sapere prima di giocarlo

Microids sta letteralmente rubando la scena dei titoli per ragazzi. Da Marsupilami a The Smurfs, passando a produzioni più impegnate come Beyond a Steel Sky, l’azienda sembra non voler smettere di annunciare, pubblicare e sviluppare titoli che, sebbene sicuramente non abbiano noi vecchi buzzurri come target, sanno strappare più di una risata ai più piccoli. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha mostrato del nuovo materiale video sul neo-annunciato Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases, un titolo di avventura con elementi investigativi sviluppato dallo studio Balzing Griffin in occasione del compleanno di Agatha Christie. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 28 settembre su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch e sarà retrocompatibile su PS5 e Xbox Series X | S.

Il protagonista sarà un giovanissimo Hercule Poirot, che seguiremo in uno dei suoi primi casi, prima che diventasse il leggendario detective che ormai tutti conosciamo. Microids ha divulgato ben due nuovi trailer del gioco, che vi lasciamo entrambi nel corpo del testo. Il primo è un dev diary, molto dettagliato e che riassumeremo insieme nel prossimo paragrafo. Il secondo, invece, è un gameplay trailer che riassume tutto ciò che c’è da sapere sul titolo, con filmati di gioco e commenti degli autori. Questo ve lo lasciamo proprio qua sotto.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases si mostra con due nuovi trailer

Nel dev diary a parlare sono Neil McPhillips e Justin Alae-Carew, entrambe figure chiavi nello sviluppo del gioco, che speigano come sono riusciti a creare una vera e propria “Hercule Poirot Experience” originale e autentica. Il gameplay mostra perfettamente come l’intento degli sviluppatori fosse ricreare un’intensa esperienza investigativa, con una narrazione completamente integrata nelle meccaniche di gioco. La storia si svilupperà in capitoli, proprio come nei classici romanzi di Poirot, e vi consentirà di calarvi all’interno della psiche del detective grazie al sistema di mappe mentali.

Dal punto di vista sceneggiativo, la creazione di un caso di omicidio che risulti convincente è stata ottenuta grazie al contributo degli sceneggiatori televisivi e cinematografici dello studio, in stretta collaborazione con i designer. Per offrire però una versione totalmente nuova e originale dello storico detective, Blazing Griffin ha deciso di ambientare il gioco nella sua giovinezza, quando il suo nome non era conosciuto da chiunque e, quindi, avrebbe dovuto lottare per far sentire la propria voce, ma anche in un mondo che stava cambiando drasticamente per questioni socioeconomiche.

Avete visto i due trailer dedicati a Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases rilasciati da Microids? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!