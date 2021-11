After the Fall: aperti i pre-order e annunciato il closed playtest!

Tramite comunicato stampa, Vertigo Games ha annunciato l’apertura dei pre-order di After the Fall, l’action FPS esclusivamente VR, e ne ha anche mostrato un nuovo trailer

After the Fall è un FPS esclusivo per la realtà virtuale presentato qualche tempo fa da Sony nel corso di un PS VR Spotlight. Il titolo è in procinto di arrivare, il prossimo 9 dicembre, non solo per la periferica VR di Sony, ma anche su Oculus Quest 2 e PC VR e sarà disponibile il cross-play. Tramite comunicato stampa, Vertigo Games, appartenente al gruppo Koch Media e specializzato proprio nella creazione di giochi per Realtà Virtuale, ha annunciato che i preordini di After the Fall sono finalmente disponibili su tutte le piattaforme. Per accompagnare la notizia, l’azienda ha anche svelato altri dettagli sulle edizioni in arrivo al day one e sul Closed Test che si terrà la prossima settimana.

Oltre all’edizione standard, sarà infatti disponibile una Deluxe Edition su Steam e PlayStation VR che conterrà:

Accesso automatico alla Frontrunner Season

Artbook digitale

Colonna sonora ufficiale

Tema e avatar per PS4 (PlayStation VR)

Esclusiva skin Uncle Bob (Steam) o esclusiva skin Ultimate Buster (PlayStation VR)

La launch edition, invece, includerà l’accesso automatico alla Frontrunner Season, oltre che a nuove mappe e modalità di gioco. Se acquisterete il gioco sulla piattaforma Quest, acquisirete automaticamente After the Fall sia su Quest 2 sia su Rift mediante il cross-buy. In concomitanza al comunicato, Vertigo Games ha anche divulgato un nuovo trailer per After the Fall, che vi lasciamo qua sotto.

Pre-order, edizioni e Closed Test: After the Fall è quasi arrivato!

Se preordinate After the Fall otterrete uno sconto del 10% su tutte le piattaforme. Se giocherete su Quest 2, otterrete l’accesso all’esclusivo Fwd. to the Past skin. Su Steam, invece, potrete partecipare allo Steam Closed Playtest, mentre i giocatori che effettueranno il preordine su Steam e PSVR otterranno 48 ore di accesso anticipato come bonus aggiuntivo. Lo Steam Closed Playtest andrà live alle 6 (ora italiana) del 26 novembre fino alle 9 del mattino del 28 novembre. Potrete prendere parte alla prima missione, Harvest Run, e maggiori dettagli sul playtest verranno condivisi prossimamente su Steam e sui canali ufficiali della community.

Pre-order aperti, trailer online così come tutti i dettagli sull’edizione Deluxe: After the Fall è praticamente pronto per uscire. Fateci sapere qua sotto nei commenti se il titolo di Vertigo Games vi intriga e se lo acquisterete, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!