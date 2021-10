Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rinviato all’anno prossimo

Il reboot del titolo strategico di Nintendo, Advance Wars, è stato rinviato all’anno prossimo

Non si accennano a fermare i rinvii in questo 2021, e l’ultimo nell’ordine è un titolo che in origine doveva uscire a dicembre 2021. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, il reboot del titolo strategico che ebbe un discreto successo quando in passato uscì su Game Boy Advance, è stato rinviato al 2022. A darne la notizia è la stessa Nintendo, che tramite Twitter annuncia il rinvio. Originariamente il gioco doveva uscire per il 3 dicembre 2021, ma a quanto pare i piani sono cambiati.

Il reboot di Advance Wars è stato rinviato al 2022

Advance Wars per Nintendo Switch è dunque rinviato all’anno prossimo, la finestra di lancio prevista è la primavera 2022, secondo quanto riportato dall’account americano di Nintendo su Twitter. La serie è molto amata da una nicchia di fan che ricordano l’originale uscito su Game Boy Advance, e che ha ancora diversi appassionati sparsi in tutto il mondo. Le motivazioni del rinvio non sono trapelate nel dettaglio, l’unica informazione rilasciata è legata al bisogno degli sviluppatori di migliorare i vari aspetti del gioco nelle fasi finali, cosa che a quanto pare richiederà più tempo di quanto pensato all’inizio.

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è un titolo strategico a turni considerato tra i titoli migliori nel suo genere. Le versioni per Game Boy Advance ebbero un discreto successo sia di pubblico che di critica e ancora oggi sono molto amate. Questo reboot prevede una nuova veste grafica rifatta completamente da zero, con un gameplay che invece mantiene lo spirito originale dei titoli originali. Non resta dunque che attendere ulteriori informazioni sull’uscita da Nintendo in futuro.

