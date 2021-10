Nintendo potrebbe aver confermato la data d’uscita di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Durante l’E3 del 15 giugno 2021, Nintendo aveva annunciato l’uscita di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, remake di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising (rispettivamente del 2001 e del 2003), i primi due titoli della saga strategica a turni pubblicata dalla Intelligent Systems e sviluppati per GameBoy Advance; la data d’uscita di questo remake era stata successivamente rinviata per motivi sconosciuti.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: ecco la probabile nuova data d’uscita

Originariamente, la data d’uscita di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp era stata stabilita per il 3 dicembre 2021. In seguito a un annuncio su Twitter della Nintendo stessa, tuttavia, era stata rimandata a un momento non specificato della primavera 2022: questo ritardo era stato giustificato dall’azienda come opportunità per rifinire il gioco nella sua interezza, promettendo ai giocatori in attesa che ben presto avrebbero potuto giocare di nuovo con Andy e i suoi amici.

Su Nintendo E-Shop nella versione desktop e sul sito ufficiale Nintendo come uscita del gioco appare ancora “primavera 2022”: tuttavia, facendo la stessa ricerca sull’e-shop della Switch la data è chiara: 8 aprile 2022. L’azienda non ha confermato o smentito la notizia, il che porterebbe far pensare a un leak o a un errore dello shop; ciò che conta è il ritorno di questo titolo, che manca dagli scaffali Nintendo da almeno dieci anni (con l’ultimo della saga uscito per Nintendo DS nel 2008, ovvero Advance Wars Dark Conflict). Non ci resta che aspettare una comunicazione ufficiale dalla Grande N, che certamente non tarderà ad arrivare (l’8 aprile, in fondo, non è poi così vicino).

