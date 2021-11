Activision Blizzard: Phil Spencer e Jim Ryan rivalutano il rapporto con l’azienda

I crescenti scandali in Activision Blizzard vengono presi in considerazione anche dai capi di Xbox e PlayStation Phil Spencer e Jim Ryan

Dopo le recenti rivelazioni portate a galla dal Wall Street Journal, riguardo i gravi atti di abusi e molestie effettuati da alcune figure prominenti in Activision Blizzard, la stabilità all’interno della casa videoludica già piuttosto incrinata da qualche mese è ulteriormente peggiorata. Mentre lo staff ha inscenato un gigantesco walkout dagli uffici della compagnia americana, allo stesso tempo sono state sollevate numerose richieste di licenziamento per Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard che avrebbe anche minacciato di morte un’impiegata.

Queste giungono sia da parte della community che dagli stessi investitori, facendo così cadere vorticosamente le quotazioni in borsa dell’azienda. In aggiunta, anche due degli individui più importanti nell’industria come Jim Ryan e Phil Spencer hanno voluto esprimere il loro pensiero sulla situazione ad Activision Blizzard.

Le dichiarazioni dei CEO Jim Ryan e Phil Spencer sulla questione Activision Blizzard

Entrambe le affermazioni da parte dei due capi di Xbox e PlayStation sono state fatte attraverso delle mail interne mandate ai membri del proprio team: il primo è stato Jim Ryan, che ha criticato la risposta di Activision Blizzard verso il report pubblicato dal Wall Street Journal, ritenendola inadeguata ed aggiungendo come egli sia francamente scioccato e demoralizzato dalle scoperte emerse nell’investigazione portata avanti dalla testata giornalistica.

Dopo di lui, si è unito quindi anche il boss di Xbox Phil Spencer, che in una dichiarazione rilasciata ad IGN dice di essere per dei valori che richiamino ad un ambiente inclusivo per tutti i suoi impiegati: ciò non si tratterebbe di una destinazione, ma di un vero e proprio viaggio costante, e sia Microsoft che Xbox intendono supportare uno spazio sicuro per tutti.

Activision Blizzard aveva poi risposto a queste parole affermando di aver stilato e implementato significativi cambiamenti nelle scorse settimane, e di essere fortemente intenzionata nell’assicurare una cultura e un ambiente lavorativo sicuro, diverso e inclusivo. Eppure, ciò non è servito affatto a raffreddare i bollori: apparentemente, Phil Spencer avrebbe annunciato al suo team di star rivalutando sotto ogni aspetto la partnership che Xbox ha con Activision Blizzard, e anche lui come Jim Ryan si sente decisamente provato e disturbato dagli orribili eventi ed azioni commessi.

Non ci rimane che stare a vedere che tipo di misure verranno prese verso i capoccia di Blizzard, e se il licenziamento di Bobby Kotick sarebbe davvero sufficiente nel cambiare le cose. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi vantaggiosi.