Activision Blizzard: anche Nintendo dichiara dei provvedimenti riguardo gli scandali

Sulla scia delle polemiche e scandali che stanno caratterizzando Activision Blizzard, Nintendo si unisce alla presa di posizione delle altre aziende

Pochi giorni fa, i CEO di PlayStation Jim Ryan e di Xbox, Phil Spencer, parlando di Activision Blizzard avevano usato parole molto dure e di condanna verso il comportamento attuato dai manager dell’azienda nei confronti dei loro dipendenti. Mentre Jim Ryan si era detto estremamente deluso e scioccato dalla tossicità presente all’interno della casa di sviluppo, Phil Spencer aveva anche avanzato l’idea di voler rivedere la partnership che Xbox ha da anni con ActiBlizz. Mentre le esortazioni ad un licenziamento di Bobby Kotick continuano a crescere, anche il CEO di Nintendo of America, Doug Bowser, ha deciso di rilasciare una dichiarazione in merito.

Le dichiarazioni di Nintendo of America su Activision Blizzard

Jim Ryan e Phil Spencer avevano espresso il loro pensiero mediante delle mail interne, inviate ai membri dei loro studi, e lo stesso è dunque stato effettuato dal presidente di Nintendo, che ha voluto rispondere ad una richiesta di commentare la vicenda che circonda Activision Blizzard, e di che tipo di intervento l’azienda di origine nipponica intendesse attuare. Nintendo ha poi aggiunto di non avere altro da dichiarare all’infuori del contenuto presente nella email.

La mail in questione è stata inviata venerdì 19 novembre e ha raggiunto ogni reparto di Nintendo: Bowser aveva scritto come anch’egli stesse seguendo le costanti notizie di abusi e molestie in Activision Blizzard. Queste rivelazioni sono state ritenute disturbanti e sconvolgenti dal presidente americano, totalmente contrarie alle credenze e valori suoi e di Nintendo stessa.

Nella mail Bowser ha spiegato inoltre come Nintendo sia decisa ad avere un ambiente lavorativo aperto e inclusivo, e di aspettarsi lo stesso da parte dell’industria e dalle compagnie a lei partner. Senza entrare nei dettagli, ha inoltre aggiunto come dei rappresentanti di Nintendo sarebbero entrati in contatto con Activision e stessero prendendo delle misure. Parlando della ESA, organizzazione che rappresenta gli interessi dell’industria videoludica e di cui fanno parte sia Nintendo che ActiBlizz, Bowser annuncia di essere a lavoro insieme ad essa per rafforzare la propria posizione contro gli abusi e le molestie sul posto di lavoro, e che il massimo degli standard dovrebbe essere imposto dalla ESA.

Ogni compagnia nell'industria deve creare un ambiente dove ognuno sia rispettato e trattato in modo equo, e dove siano chiare le conseguenze nel non fare ciò.