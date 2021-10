Activision Blizzard: licenziate altre 20 persone per accuse di molestie

Acausa dell’accesa polemica su Activision Blizzard e le accuse di molestie che alcuni dipendenti avrebbero commesso verso altri membri della compagnia, si prosegue ancora con i numerosi licenziamenti

Attraverso un report del Financial Times, si è saputo nelle ultime ore che più di 20 membri della compagnia dietro Call of Duty avrebbero subito dei licenziamenti a causa dello scorretto comportamento volto verso altri colleghi sul posto di lavoro. Questa notizia arriva dopo i fatti svelati negli ultimi mesi riguardanti le accuse di molestie e discriminazione sessuale riportate da alcuni ex-membri Activision Blizzard. Inoltre, altre decine di persone hanno dovuto affrontare delle azioni disciplinari di “altro tipo”, secondo le parole di una degli esecutivi di Activision Blizzard, Frances Townsend.

Activision Blizzard, tra licenziamenti ed accuse di molestie

L’esecutivo di Activision Blizzard pone queste dichiarazioni in risposta alle accuse di molestie mirate all’azienda questa estate, dichiarando anche l’annuncio di tre delle diciannove posizioni che verranno aggiunte alla sezione del team Ethics and Compliance. Townsend afferma anche che si triplicherà l’investimento dato verso le risorse di formazione. Sin da quando è emersa questa faccenda, Activision Blizzard aveva effettuato un gran numero licenziamenti ed abbandoni, tra cui alcuni capostipiti e veterani dell’azienda come Jesse McCree e Luis Barriga.

Nello stesso giorno della risposta di Townsend, Activision Blizzard ha anche chiesto ai tribunali di sospendere per un breve lasso di tempo i procedimenti della causa a lei indirizzata da parte del DFEH Californiano. Ciò dovrebbe servire ad ottenere un attimo di respiro e raccogliere delle prove necessarie per presentare un’accusa contro gli avvocati del DFEH: infatti, secondo lo EEOC, agenzia federale che ha a sua volta fatto causa ad Activision per poi raggiungere un accordo, i legali avevano in precedenza lavorato per l’agenzia sopracitata, ed avrebbero dunque violato delle regole di questione etica.

In aggiunta, Activision Blizzard vorrebbe far classificare il caso sotto il termine di “complesso”, in modo da farlo spostare verso una corte appositamente specializzata in casi particolarmente strutturati. Sostiene anche che la DFEH abbia commesso vari errori, tra cui la distruzione di informazioni, ma la DFEH afferma lo stesso nei confronti di Activision. Insomma, la situazione sembra diventare ancora più difficile, e non è dato sapere come si concluderà.

