Ace Attorney: Capcom lancia il sito per il 20esimo anniversario

Nelle scorse ore, Capcom ha lanciato il sito ufficiale per festeggiare il ventesimo anniversario della serie di Ace Attorney

Sicuramente il brand di Ace Attorney non sarà il più forte della scuderia di Capcom, che conta tra le sue fila titolini come quelli di Monster Hunter o Resident Evil, ma rimane una delle serie di nicchia più apprezzate in assoluto. Nel corso dell’estate appena finita è anche arrivato The Great Ace Attorney Chronicles, uno spin-off di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. Quella di Phoenix Wright è comunque una serie molto prolifica, fatta da tanti capitoli principali e altrettanti spin-off, collection e riedizioni, in un turbinio di aule di tribunale e investigazioni al cardiopalma.

Se siete appassionati del franchise non vi stupirà sapere che, esattamente vent’anni fa, la serie debuttò in Giappone con il primo titolo per Game Boy Advance, arrivato poi tre anni più tardi anche in occidente. Pur essendo un titolo di nicchia, alcuni dati di vendita recenti rivelati da Capcom hanno affermato che la serie ha venduto, al 2020, un totale di 8 milioni di unità. Non male per una visual novel di nicchia, dai!

Capcom svela il sito ufficiale di Ace Attorney per festeggiarne l’anniversario!

Per festeggiare il ventesimo anniversario della serie, Capcom ha lanciato un sito ufficiale commemorativo. Nel sito troverete numerosi dettagli su eventi già programmati, piccole curiosità sulla serie e sulla sua storia e uno speciale messaggio dal team di sviluppo. I fan sapranno ben apprezzare, anche se rimarranno sicuramente in attesa di un nuovo capitolo principale della serie, di cui ancora non si è sentito nemmeno nominare. Magari nel corso dei festeggiamenti per l’anniversario…

Potete raggiungere il sito ufficiale creato da Capcom per i festeggiamenti del ventesimo anniversario del franchise di Ace Attorney cliccando qui. Conoscete la serie? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo InstantGaming!