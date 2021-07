Abandoned: i fan cercano ancora indizi su Silent Hill

Non c’è verso di convincere i fan: gli indizi su Silent Hill e il coinvolgimento di Hideo Kojima per Abandoned sembrano nascondersi ovunque

Condividiamo la vostra costernazione nel vedere nuovamente Abandoned fare notizia sulla base di semplici congetture, ma sembrano essere spuntati altri indizi sui legami con la serie di Silent Hill. Bene o male tutti stanno sperando in un revival di Silent Hills, il progetto del leggendario game designer Hideo Kojima e del visionario regista Guillermo Del Toro che mai vide la luce. Dal gioco e dal suo playable teaser, o P.T. come siamo soliti chiamare la demo, rimane solo la collaborazione con l’attore Norman Reedus per Death Stranding, di cui quest’anno uscirà una versione Director’s Cut.

Quando le colline tacciono: gli indizi su Silent Hill in Abandoned

Vorremmo anche noi che i fan abbandonassero, se ci concedete il gioco di parole, i legami tra Abandoned e Silent Hill, ma a quanto pare uno degli indizi emersi online sembra suggerire un legame con la saga di Konami. Alludiamo all’app ufficiale del gioco, che ha appena rilasciato una nuova schermata. Si tratta, o dovremmo dire che si tratterebbe, della versione sbiadita e sfumata di un’inquadratura presa a piene mani da Silent Hill 4. La sicurezza ostentata nel confrontare le due immagini su Twitter è tangibile, come lascia intuire il “Già, ci siamo!” che abbiamo scelto come esempio.

Ci vuole dell’impegno e anche un pizzico di sospensione di incredulità, ma alcuni dei “dettagli” che i fan della serie di Konami si sforzano di vedere in effetti combaciano. Abbiamo un tavolo, dei muri con le stesse proporzioni e anche una porta (lucchetti più, lucchetti meno). Fare due più due viene facile, ma è pur vero che BlueBox Game Studios si sta sforzando di discostarsi da Kojima il più possibile. Hasan Kahraman, in particolar modo, ha dovuto dimostrare di persona di non essere un prestanome, provando che il suo studio non fosse una facciata. Che il prossimo Silent Hill sia sviluppato da Bloober Team o meno lo sapremo a tempo debito: ormai manca ben poco al 10 agosto.

