A Plague Tale: Innocence supporta il feedback aptico su PS5

Focus Home ha confermato che la versione PS5 di A Plague Tale: Innocence, in uscita a giorni, supporterà il feedback aptico su PS5

A pochi giorni dall’annuncio del sequel delle avventure di Amicia e Hugo de Rune, abbiamo appreso dell’arrivo anche su PS5 e Xbox Series X/S della versione migliorata di A Plague Tale: Innocence. I giocatori che possiedono il titolo in versione old gen, inoltre, potranno effettuare l’upgrade senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Tra le migliorie confermate troviamo la presenza della risoluzione in 4K ed il supporto ai 60 frame al secondo, ma non mancano anche alcune feature esclusive dirette all’hardware Sony, come il feedback aptico.

A Plague Tale: Innocence – Confermato il feedback aptico su PS5

A confermale il supporto alla vibrazione aptica garantita dal DualSense, ci ha pensato il Julie Carneiro, PR di Focus Home Interactive, il tutto durante un’intervista rilasciata ai microfono di GameSpot:

“Posso confermare come il gioco beneficerà di caricamenti più veloci, un comparto audio migliorato, il supporto al DualSense (supporto al feedback aptico sincronizzato con l’audio 3D ed i trigger adattivi), oltre alla possibilità di importare i progressi delle vecchie versioni.”

La versione migliorata del titolo realizzato da Asobo Studio sarà disponibile ufficialmente il prossimo 6 di Luglio, nelle versioni PS5 e Xbox Series X/S, in aggiunta alla release specifica per Nintendo Switch. Si vocifera anche che la versione per il nuovo hardware Sony verrà distribuita gratuitamente all’interno di PlayStation Plus, ma ancora non abbiamo conferme ufficiali in merito.

Per quanto riguarda il sequel, A Plague Tale: Requiem, sappiamo già che il lancio è previsto per il prossimo anno, per console next gen, PC e Nintendo Switch, e che per quanto riguarda le macchine Microsoft sarà incluso sin dal day one all’interno di Xbox Game Pass.

Con questo vi salutiamo e vi rinnoviamo l'invito a rimanere con noi su tuttoteK.