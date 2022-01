A Memoir Blue: la data d’uscita è stata rinviata

Con un arrivo previsto per inizio febbraio, la data d’uscita di A Memoir Blue è stata rinviata dagli sviluppatori del gioco

Ci troviamo ormai a fine gennaio, e il mese in questione non si è presentato come uno dei più pieni in fatto di uscite videoludiche (escludendo ovviamente la presenza di alcuni titoli importanti, come Pokémon Legends Arceus e le versioni per PC di popolari esclusive Sony). Tuttavia, la musica inizierà a cambiare a partire da febbraio, con l’arrivo di giochi attesi da diverso tempo.

Al primo posto troviamo certamente Elden Ring, il nuovissimo gioco di Hidetaka Miyazaki, per poi passare alle frenetiche e inquietanti avventure che potremo vivere in Dying Light 2, ambizioso sequel del titolo massacra-zombie incentrato sul parkour. Sempre a febbraio troveremo anche giochi “minori” ma comunque in grado di attrarre l’interesse dei videogiocatori: tra essi, ci sarebbe stato anche A Memoir Blue, ma sembra che invece toccherà aspettare ancora diverse settimane per giocarlo, poiché la sua data d’uscita è stata rinviata proprio in queste ore.

Rinviata la data d’uscita di A Memoir Blue

Annapurna Interactive, publisher noto per i suoi videogiochi che spaziano in diversi generi videoludici, ha confermato insieme agli sviluppatori di Clousters Interactive il rinvio della data d’uscita di A Memoir Blue, originariamente programmata per il 10 febbraio su Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC e (apparentemente) anche su iOS. L’annuncio relativo a questo rinvio è stato effettuato sull’account ufficiale del publisher, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni a riguardo. Il gioco fu annunciato inizialmente ai The Game Awards 2021 e approfondito ulteriormente attraverso un articolo sul PlayStation Blog, presentandosi come un titolo fortemente sperimentale.

A MEMOIR BLUE from @cloisters_i will now launch on March 24 on Xbox, PlayStation, Switch, and PC. Wishlist now on Steam // https://t.co/bKjakJbVXt pic.twitter.com/oqjeogpJfi — Annapurna Interactive (@A_i) January 24, 2022

Ciò che i giocatori si troveranno di fronte sarà una “poesia interattiva”, che racconterà la storia di una campionessa di nuoto di nome Miriam, mentre si troverà a ricordare la complicata relazione che ha con la madre. Lo stile visivo di questo titolo si esprime mediante delle metafore, evitando di utilizzare alcun tipo di testo. Si tratta di un suggestivo viaggio nelle memorie della ragazza, con un mondo realizzato utilizzando il disegno a mano e l’arte 3D, generando un viaggio mistico-realista che porterà i giocatori a “nuotare” nelle profondità dei ricordi della giovane. Sappiamo inoltre che quest’opera è basata su un’esperienza realmente accaduta, ispirata a momenti vissuti dalla Game Designer Shelley Chen. Per poter provare finalmente quest’avventura introspettiva, toccherà quindi aspettare la nuova data d’uscita, stabilita per il 24 marzo 2022.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi titoli a prezzi convenienti.