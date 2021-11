13 Sentinels: Aegis Rim, annunciata la data d’uscita su Switch!

Nelle scorse ore, ATLUS e Vanillaware hanno annunciato la data d’uscita ufficiale di 13 Sentinels: Aegis Rim su Nintendo Switch: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Se abbiamo recentemente parlato di ATLUS nella nostra più che prolissa recensione di Shin Megami Tensei V, che potete trovare cliccando qui, l’azienda è stata anche publisher, nel 2020, di un titolo sfortunato che in pochi hanno calcolato, ma che avrebbe decisamente meritato più amore. Non sarà Persona 5, non sarà nemmeno il nuovo Shin Megami Tensei, ma 13 Sentinels: Aegis Rim ha dimostrato di essere un titolo valido, nonostante alcune imperizie di Vanillaware che saranno sicuramente limate nei suoi futuri titoli. E se inizialmente era prevista anche la versione per PlayStation Vita, poi cancellata in favore della sola pubblicazione di quella PlayStation 4, gli amanti del portatile possono rallegrarsi: ci sono novità.

ATLUS e Vanillaware hanno infatti confermato, nelle scorse ore, che il titolo arriverà anche su Nintendo Switch il 12 aprile 2022 in Europa. Il tutto è stato annunciato nel corso di una livestream andata in onda in occasione del secondo anniversario di 13 Sentinels: Aegis Rim, uscito originariamente in Giappone nel novembre 2019. Per l’occasione, ATLUS ha anche divulgato un trailer per l’uscita su Nintendo Switch, ve lo lasciamo qua sotto.

13 Sentinels: ATLUS e il nuovo trailer per la data d’uscita su Switch

L’edizione di 13 Sentinels sull’ibrida Nintendo sarà praticamente identica a quella PlayStation 4, con alcune piccole aggiunte. In particolare, saranno inclusi i due DLC “Digital Secret Files” e “Digital Artbook”, originariamente previsti esclusivamente per le premium edition su PlayStation 4. Inoltre, ciascun personaggio giocabile avrà due ulteriori outfit cosmetici da utilizzare nella modalità di combattimento “Destruction”. Con (ovviamente) tredici protagonisti presenti nel cast, quest’aggiunta andrà a significare ben 26 costumi in più. La versione giapponese di 13 Sentinels per l’ibrida di Nintendo includerà anche il doppiaggio inglese, non disponibile originariamente in quanto arrivò in occidente quasi un anno dopo la release originale.

Avete visto il trailer dell’annuncio della data d’uscita di 13 Sentinels: Aegis Rim su Nintendo Switch? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!