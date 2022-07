Nacon Connect 2022: tutti gli annunci tra nuovi giochi e accessori

Al Nacon Connect 2022 sono stati effettuati diversi nuovi annunci, presentando giochi inediti e rivelando anche diversi nuovi accessori all’utenza

Negli scorsi giorni si è svolto il Nacon Connect 2022, evento promosso dalla compagnia tecnologica e di videogiochi appartenente al gruppo BIGBEN e nata nel 2019 che, da qualche anno a questa parte, attraverso una diretta streaming dà spazio ad alcuni degli annunci più eccitanti per i fan di periferiche, hardware, giochi e accessori a tema gaming, e grazie a ciò l’utenza può partecipare comodamente da casa, collegandosi alla diretta online godendosi tutte le novità in programma per i prossimi anni.

Vedendo il ruolo che ha avuto la pandemia nel rendere le presentazioni sempre più digitali, e come adesso molte compagnie preferiscano di gran lunga continuare a metterle in pratica in questo modo piuttosto che tornare alle grosse “fiere”, anche Nacon sembra essere determinata a rimanere a cavalcare l’onda di questa nuova tendenza, per introdurre i propri giochi a sempre più videogiocatori e appassionati di tecnologia. Riunendo i suoi 16 studi di sviluppo, la pubblicazione di videogiochi AA e la progettazione e distribuzione di periferiche di gioco, Nacon concentra 30 anni di esperienza al servizio dei giocatori. Vediamo allora quali sono state le novità della conferenza di quest’anno.

Nacon Connect 2022: gli annunci di giochi e nuovi accessori

L’edizione più recente del Nacon Connect ha riaffermato ancora una volta le grosse ambizioni dell’editore, mostrando inoltre una grande varietà di generi videoludici in lavorazione, tra giochi di ruolo, action-adventure, titoli di simulazione, sport, corsa e sparatutto. In aggiunta ad essi, c’è stato spazio anche per soddisfare i bisogni dei giocatori più esigenti, con l’espansione della gamma di accessori su tutte le piattaforme. Al Nacon Connect 2022 sono stati svelati i dietro le quinte di Nacon, e il pubblico ha anche scoperto le prime immagini di gameplay di alcuni titoli e anche la loro data d’uscita, oltre ad annunci di nuovi giochi e accessori.

Ecco una lista dei nuovi giochi in arrivo:

Crown Wars: The Black Prince (Artefacts studio): 2023

• Ravenswatch (Passtech Games): early access 2023

• Gioco di sopravvivenza nell’universo di Terminator (titolo non annunciato) (Nacon Studio Milan)

• ParadiZe Project (EKO Software): 2023

• Gangs of Sherwood (Appeal studio): 2023

• Session: Skate Sim (Crea-ture Studios): 22 settembre 2022

• WRC Generations (KT Racing): 13 ottobre 2022

• Test Drive Unlimited Solar Crown (KT Racing): 2023

• Ad Infinitum (Hekate): 20 aprile 2023

• Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team): 9 febbraio 2023

• The Lord of the RingsTM: GollumT TM (Daedalic Entertainment): 1 settembre 2022

• Steelrising (Spiders): 8 settembre 2022

• Blood Bowl 3 (Cyanide): 2022

• Hell is Us (Rogue Factor): 2023

• RoboCop: Rogue City (Teyon): giugno 2023

• War Hospital (Brave Lamb): 2023

• Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide): 2 febbraio 2023

I nuovi accessori mostrati durante la conferenza:

• NACON Pro Compact ColorLight: 2022

• NACON Revolution X Pro Controller

• NACON Daija Arcade Stick – PlayStation™5: 2022

• RIG PRO Series 300, 500 e 800 : 2022

