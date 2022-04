Lego Star Wars the Skywalker Saga: come funziona, trucchi e consigli

Ecco alcuni dei trucchi e consigli più utili che aiuteranno a capire cos’è Lego Star Wars the Skywalker Saga e come funziona il gameplay del gioco

Lego Star Wars: The Skywalker Saga è il nuovissimo gioco a tema Star Wars nello stile della famosa azienda creatrice di mattoncini colorati. Come per gli altri titoli realizzati in precedenza, anche stavolta questo gioco porterà a vivere delle bizzarre e divertentissime avventure, entrando nel mondo creato attraverso i nove iconici film della saga di Star Wars. Nel caso vogliate conoscere le nostre impressioni sul gioco, vi invitiamo ad andare a leggere la nostra recensione.

Oltre a poter esplorare le trilogie in qualsiasi ordine, rivivendo tutte le eroiche storie degli Skywalker, ci sarà anche la possibilità di scegliere chi impersonare tra più di 300 personaggi esistenti nella galassia (inclusi coloro facenti parte del lato oscuro). I videogiochi targati Lego si sono già mostrati diverse volte capaci d’intrattenere, quasi arrivando a pareggiare i titoli open-world più noti e gettonati; con Lego Star Wars the Skywalker Saga saranno quindi molto utili eventuali suggerimenti, trucchi e consigli per capire al meglio come funziona il mondo di gioco, e con questa guida andremo a fornire quelli migliori.

La febbre dell’oro

Nel caso si abbia già avuto a che fare con i vari titoli Lego, non sarà poi così complicato imparare a districarsi nell’ampio mondo di Lego Star Wars the Skywalker Saga: i concetti chiave di questi giochi vertono sempre sul rompere i mattoncini, collezionare i bottoni, combattere eventuali nemici e costruire le cose più disparate. Per quanto riguarda Lego Star Wars The Skywalker Saga, tra i trucchi e consigli su come salire di livello dovremo spaccare tutto ciò che apparirà all’interno della nostra visuale.

I bottoni che appariranno dovranno essere raccolti il più rapidamente possibile, prima che essi spariscano; importante inoltre tenere a mente il colore che essi possiedono, poiché a seconda se sarà argentato o dorato, essi varieranno di valore. Bisognerà tenere aperti gli occhi anche per eventuali bottoni blu e viola; l’obiettivo principale sarà riempire le tre barre di bottoncini in cima allo schermo, in modo da raggiungere lo stato di Vero Jedi per il proprio livello corrente e passare così a quello successivo. I bottoni saranno utili anche ad acquistare altri personaggi, navi e ulteriori elementi sbloccabili.

Non bisogna inoltre dimenticarsi di raccogliere i bottoni nel caso si finisca con l’esplodere dopo essere sconfitti da nemici o di cadere accidentalmente in qualche area rischiosa. Una volta che il proprio personaggio respawnerà, si dovrà andare subito a raccogliere i bottoni. Per quanto riguarda le cadute, si può anche cambiare l’opzione nel gioco per fare in modo di tornare in un punto sicuro nel caso si cada, mantenendo così i propri bottoni.

Come funziona il combattimento in Lego Star Wars the Skywalker Saga: consigli e trucchi

Abbiamo diversi consigli e trucchi anche per quanto riguarda il combattimento di Lego Star Wars the Skywalker Saga: mentre sarà semplice capire come funziona l’attacco, utilizzabile attraverso i normali controlli, sarà importante aggiungere anche l’attacco pesante e il salto, unendo il tutto in varie combo e ottenendo così anche dei bottoni bonus. Il proprio progresso nelle combo sarà verificabile attraverso la barra nel lato destro dello schermo, e per continuare a raggiungere moltiplicatori più elevati bisognerà mettere a segno i colpi prima che il timer si esaurisca.

Il nemico sarà capace di deviare i colpi inferti (si noterà ciò quando apparirà la parola “Bloccato!”) e durante il combattimento può capitare di vedere un punto d’esclamazione su sfondo rosso: quando esso apparirà, se si premerà il pulsante per contrattaccare si potrà non solo evitare l’attacco del nemico, ma anche apportare del danno.

Come funziona il sistema di abilità e dei personaggi in Lego Star Wars the Skywalker Saga: consigli e trucchi

Continuando la nostra guida sui trucchi, consigli e suggerimenti per Lego Star Wars the Skywalker Saga, andiamo a vedere come funziona ogni personaggio: ciascuno avrà le proprie abilità uniche, e durante la propria partita sarà consentito cambiarli e combinarli per risolvere vari enigmi. Ad esempio, i personaggi Jedi e del Lato Oscuro possono usare la forza per spostare gli oggetti. Giocando si sbloccheranno numerosi personaggi, e mentre alcuni saranno gratuiti, altri dovranno essere acquistati attraverso i bottoni. Sempre parlando di abilità, dall’Oloproiettore si potranno ottenere miglioramenti spendendo bottoni e i mattoncini raccolti. Si consiglia di concentrarsi sull’albero dei miglioramenti Core, arrivando a “Attrai bottoni” e “Detector di Collezionabili” per poter raggruppare più efficientemente un gruzzolo maggiore di bottoni e collezionabili.

Ogni specifica classe ha inoltre delle abilità preferibili: il miglioramento Taglie Nascoste del Cacciatore di Taglie farà cadere bottoni dai nemici sconfitti; si otterranno dei bonus con il completamento di socket e terminali attraverso le abilità Esperto del Terminale e del Socket dell’Eroe, Cattivo e Astromeccanico; il miglioramento Affarista Opportunista del Mascalzone ridurrà il costo dei rumor e dei suggerimenti.

Come funziona la scelta dei percorsi e le Cartedati in Lego Star Wars the Skywalker Saga: consigli e trucchi

In Lego Star Wars the Skywalker Saga molti livelli presenteranno diversi percorsi, dunque daremo dei consigli e trucchi anche per capire come funziona la loro ramificazione. In questi momenti, si dovrà cercare di poter osservare il più lontano possibile e valutare dove andare; nel caso si riesca a vedere come da un lato si arrivi a una strada chiusa, è probabile che ci siano anche delle ricompense o sfide da completare, che si perderebbero nel caso si proseguisse verso l’altra via.

Per quanto riguarda le Cartedati, esse forniranno numerosi benefici una volta sbloccati, come l’aumento del valore dei bottoni raccolti o l’ottenimento di un compagno durante il combattimento, insieme anche ad alcuni divertenti effetti da aggiungere nella partita. Acquistarle però richiederà una somma abbastanza esosa, e un determinato collezionabile.

Conversare, esplorare, completare

Tra gli ultimi consigli e trucchi di Lego Star Wars the Skywalker Saga vogliamo parlare anche di come funziona il sistema dei rumor: si potrà parlare con i personaggi per ottenere nuove informazioni e sbloccare delle missioni da completare per delle ricompense. Si andranno a sbloccare anche i rumor riguardanti altri elementi sbloccabili e collezionabili, ovvero degli indizi sulla loro posizione che altrimenti sarebbero ottenibili spendendo bottoni. Non vi è un limite al numero di missioni attivabili, quindi non ci saranno problemi nello sbloccarne il più possibile. Sempre parlando di missioni, esse saranno accessibili nella tabella dell’Oloproiettore, il quale mostrerà anche i collezionabili trovati e le attività concluse.

Dopo aver completato un livello si sbloccherà il Gioco Libero, una modalità che permetterà di visitare ed esplorare di nuovo l’area (anche se si rimarrà rilegati ai personaggi originali). Il Gioco Libero Galattico viene reso disponibile dopo aver completato ogni episodio, consentendo di andare in tutte le location e pianeti e di usare ogni personaggio sbloccato in precedenza. Mentre ci si muoverà in ogni film di Star Wars, si salterà in una gran varietà di pianeti, ognuno con la propria area spaziale e che riserverà numerosi elementi da raccogliere, anche distruggendo le Comete e raccogliendo degli speciali Mattoncini Kyber. Si presenteranno inoltre anche delle battaglie spaziali, coinvolgendo così i giocatori in combattimenti tra navicelle dalla quale ottenere altri bottoni, e corse a tempo che garantiranno altri personaggi e astronavi.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre guide e notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per titoli a prezzi scontati.