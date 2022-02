Yu-Gi-Oh Master Duel: ecco i migliori deck per iniziare e in meta

Finora Yu-Gi-Oh Master Duel è stata una graditissima sopresa per i fan del brand, grazie alla sua formula free-to-play: in questa guida in particolare vedremo quali sono i migliori deck per iniziare a giocare e i migliori deck del meta, così da poter dare una mano sia ai giocatori più navigati sia alle nuove leve

Come ormai in molti ben sapranno, di recente Konami ha pubblicato per tutte le principali piattaforme Yu-Gi-Oh Master Duel, ovvero la versione digitale del celeberrimo gioco di carte che ha appassionato, negli anni, milioni di giocatori. Grazie a un modello free-to-play accessibile, in tanti si sono avvicinati al titolo: sia veterani ben navigati, sia nuove leve, sia anche vecchi giocatori che hanno deciso di riavvicinarvisi dopo tanto tempo. Alla luce di ciò, con questa guida cercheremo di venire incontro alle esigenze di tutti: vedremo infatti sia i migliori deck per iniziare a giocare, sia i migliori deck nel meta, così da dare una mano a tutti nella propria esperienza su Yu-Gi-Oh Master Duel.

Qualcuno ha detto Drago Bianco Occhi Blu?

Il primo deck in Yu-Gi-Oh Master Duel che andremo a vedere è uno dei migliori per chi vuole iniziare a giocare, nonché uno dei più famosi per gli appassionati della serie animata: stiamo parlando niente meno de Il Potere del Drago. Si tratta infatti del mazzo più classico, privo di molte delle tipologie di carte che sono state aggiunte nel corso del tempo: esso offre infatti un’ampia gamma di mostri drago e si concentra sulla costruzione di una schiera di creature potenti al fine di infliggere molto danno. Tra le creature presenti, troverete anche il leggendario Drago Bianco Occhi Blu, insieme al Flauto Evoca-Draghi e il Signore di D.

Un mazzo del genere non richiede informazioni aggiuntive rispetto a quello che viene spiegato nel tutorial, e oltre ai mostri e ad alcune magie e trappole basilari ma sempre utili non troverete meccaniche molto particolari. C’è da sapere però che, per quanto Potere del Drago sia un deck solido, può essere contrastato facilmente da mazzi costruiti per ripulire il campo dai mostri con magie e trappole: una volta quindi migliorata la vostra conoscenza delle carte e dei mazzi, vi sconsigliamo di continuare a farne uso nel lungo termine.

Sincro dell’Unità e Generazione di collegamenti – Yu-Gi-Oh Master Duel: i migliori deck per iniziare

Continuando con i mazzi adatti per i nuovi giocatori alle prime armi, parliamo di Sincro dell’Unità. Si introduce quindi qualche regola in più, ma niente di esagerato: con questo mazzo, le vostre partite ruoteranno intorno alla meccanica delle evocazioni sincro: mentre, individualmente, i mostri standard non sono molto forti di per sé, questi mostri che possono essere evocati dall’extra deck lo sono eccome. Questo deck è l’ideale per coloro che amano rendere la partita frustrante all’avversario e giocare partite lunghe, a patto di, come detto prima, avere una maggiore conoscenza del gioco per saperne sfruttare le potenzialità.

Nella terza e ultima opzione, ovvero Generazione di collegamenti, si introduce invece la meccanica dei link (una delle più recenti introdotte nel gioco). Si consiglia quindi questo mazzo a chi ha un particolare interesse a comprendere meglio il funzionamento di questa meccanica. Tutti i mostri in questo deck Duel appartengono alla famiglia Cyberse, e quasi tutte le carte magia e trappola migliorano sono collegate a loro. In questo deck ci sono i punti di forza del primo che del secondo mazzo, nel senso che troverete mostri incredibilmente forti in aggiunta ad una varietà di effetti che potrete usare per potenziarvi considerevolmente.

Per i giocatori competitivi – Yu-Gi-Oh Master Duel: i migliori deck del meta

A questo punto, dopo aver visto i migliori deck su Yu-Gi-Oh Master Duel per principianti, vediamo insieme quali sono invece attualmente i migliori del meta. Partiamo subito con Drytron Fairy, forse il miglior deck meta presente finora all’interno del gioco. Per assicurarvi la vittoria, il lavoro sarà basato sulla prima mano che il gioco vi fornirà: lo scopo principale infatti sarà evocare l’Araldo della Fine Ultima mentre avrete tante creature di tipo Fata in mano. Per fare ciò, è consigliabile combinare i vostri mostri Dryton e gli effetti delle creature Benten.

Il secondo deck meta che andremo a vedere è Ragazzi Biricchini, un mazzo che si basa sulle evocazioni tramite fusione e link. Questo mazzo è dotato di potenti combinazioni e molto semplici da utilizzare, come ad esempio i grandi vantaggi offerti dai Boss Monster presenti all’interno di questo mazzo grazie alla facilità di evocazione. Inoltre, combinando il Deck Ragazzi Birichini alla carta Accesscodificatore Trasmittente la vittoria sarà ancor più facile.

Ultimo ma non per importanza, il deck Mondo Virtuale, un mazzo archetipo basato sul ban delle carte e sulle evocazioni speciali, mandando però le carte dalla mano al cimitero. Questa fase è poi seguita dall’effetto aggiuntivo delle carte evocate specialmente, il quale vi permette di liberare in fretta il vostro campo al fine di aggiungere carte GY in anticipo.

Conclusione

A questo punto, che siate giocatori occasionali oppure veterani votati al gioco competitivo, non ci resta che augurarvi buon divertimento. Se, anche dopo aver visto tutti i migliori deck con cui giocare, ancora non siete sicuri di voler provare a giocare a Yu-Gi-Oh Master Duel, potete provare a vedere i nostri trucchi e consigli su come iniziare a giocare.

Per rimanere aggiornati su Yu-Gi-Oh Master Duel e su tutte le più importanti novità del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.