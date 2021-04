World of Warships: guida introduttiva alle corazzate italiane

In questa guida vi introdurremo alle nuove corazzate italiane introdotte con gli aggiornamenti 0.10.1 e 0.10.2 di World of Warships

World of Warships, il noto gioco di scontri navali pubblicato da Wargaming, ormai è disponibile da parecchi anni ma nonostante ciò continua ad essere tutt’ora molto giocato. Questo è dovuto ovviamente alla buona qualità del titolo e alla sua natura di free-to-play, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti.

Recentemente il gioco si è aggiornato con le patch 0.10.1 e 0.10.2 che, tra le altre cose, hanno introdotto per la prima volta delle nuove navi italiane. Vedere dei simboli del nostro paese rappresentati all’interno di un videogioco fa sempre piacere e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere una breve guida introduttiva che vi aiuterà a capire le potenzialità delle nuove corazzate italiane di World of Warships.

L’utilità delle corazzate

Prima di iniziare con la guida vera e propria sulle corazzate italiane ci teniamo a parlarvi brevemente di questa specifica tipologia di navi presenti in World of Warships. Le corazzate sono delle navi che vantano una resistenza davvero molto alta e delle armi dall’elevato potere di fuoco. Grazie a queste caratteristiche i vascelli appartenenti a questa categoria rappresentano una seria minaccia per qualsiasi tipo di avversario.

Le corazzate però ovviamente non hanno solo pregi, ma anche dei grossi difetti. Ad esempio queste navi sono molto grandi, lente e difficili da manovrare. Per questo motivo nel mezzo di un combattimento per voi sarà davvero molto difficile riuscire a sfuggire agli attacchi nemici. Per fortuna però le corazzate vantano anche una gittata molto elevata e di conseguenza possono restare nelle retrovie e bombardare le altre navi in tutta sicurezza. Se però preferite utilizzare un approccio più diretto potete anche fiondarvi nel mezzo del campo da battaglia per fare da scudo agli alleati in difficoltà con la vostra resistentissima corazza.

Le nuove navi – World of Warships: guida alle corazzate italiane

Adesso è finalmente arrivato il punto della nostra guida di World of Warships in cui vi parleremo delle nuove corazzate italiane. In totale le nuove navi del nostro paese sono 7 e portano tutte dei nomi particolarmente importanti. Qui di seguito potrete trovare un elenco che include tutte le nuove corazzate italiane affiancate da una breve descrizione dei loro punti di forza:

Dante Alighieri (Tier IV) È molto più difficile da colpire rispetto alle altre corazzate

(Tier IV) Conte di Cavour (Tier V) Vanta scafo e ponte molto resistenti che la rendono estremamente difficile da affondare se ben posizionata

(Tier V) Andrea Doria (Tier VI) Possiede un gran numero di abilità secondarie

(Tier VI) Francesco Caracciolo (Tier VII) Questa nave possiede un’elevatissima resistenza ai torpedo

(Tier VII) Vittorio Veneto (Tier VIII) Le sue torrette hanno degli angoli molto ampi ed è in grado di lanciare degli aerei da ricognizione

(Tier VIII) Lepanto (Tier IX) La Lepanto possiede ben 12 cannoni primari estremamente potenti

(Tier IX) Marco Polo (Tier IX) Questa nave possiede una resistenza molto elevata e, nonostante sia una corazzata, vanta anche una buona manovrabilità e una media velocità

(Tier IX)

Tutte le navi sopraelencate condividono le caratteristiche delle corazzate di cui abbiamo parlato in precedenza e posseggono dei punti di forza unici, ma non solo. Le nuove navi italiane infatti vantano anche delle particolari caratteristiche comuni di cui vi parleremo successivamente.

Potenza italiana – World of Warships: guida alle corazzate italiane

Nei precedenti paragrafi vi abbiamo parlato dei punti di forza di queste nuove corazzate ed ora invece vi elencheremo le caratteristiche che le accomunano. Per prima cosa queste nuove navi sono in grado di utilizzare dei proiettili semi-perforanti al posto dei proiettili HE.

Questa tipologia di munizioni causa danni estremamente elevati ai bersagli mediamente corazzati ma non sono in grado di appiccare incendi a bordo. Inoltre in genere queste corazzate vantano un numero di cannoni molto elevato, quindi sono in grado di tirare fuori il meglio da questi proiettili. Gli unici lati negativi di cui dovrete tenere conto sono rappresentati da una gittata abbastanza corta e una precisione non eccezionale. Per padroneggiare queste navi dovrete quindi fare molta pratica sul campo di battaglia. Per prendere la mano con i cannoni vi consigliamo inoltre di sparare dei colpi di prova per capire dove andranno a finire i vostri proiettili prima di passare all’attacco.

La maggior parte delle corazzate italiane dispongono inoltre di un utilissimo consumabile: lo scarico fumogeno. Questo oggetto viene utilizzato dalle navi che vanno dal livello VIII al X e permette di creare una grande cortina fumogena capace di nascondere la nave senza dover necessariamente ridurre la velocità. Questo strumento è ottimo per allontanarsi in tutta sicurezza dal campo di battaglia oppure per approcciare furtivamente le navi nemiche. Ricordate solamente di non sparare mentre siete all’interno del fumo, dato che la potenza dei vostri cannoni vi renderebbe immediatamente visibili.

Colpito e affondato

Qui si conclude la nostra guida introduttiva alle corazzate italiane di World of Warships. Con questo articolo speriamo di essere riusciti a farvi comprendere le potenzialità di queste nuove e potenti navi.

World of Warships è disponibile ora per PC.