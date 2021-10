Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, il nuovo titolo pubblicato da Square Enix che ha, dietro le quinte, la preziosa mente di Yoko Taro

Square Enix ha recentemente pubblicato Marvel’s Guardians of the Galaxy, ma le uscite del mese di ottobre non si fermano decisamente qui. Uno dei titoli che più aspettiamo da questo fine anno è decisamente il delizioso Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (trovate una nostra corposa anteprima proprio qui!), che arriverà domani, 28 ottobre, su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. Il titolo è un classico JRPG a turni, che ha come peculiarità, però, il fatto che qualsiasi elemento dello scenario, i personaggi, i nemici e persino la mappa che andremo ad esplorare, è composto da carte finemente dettagliate e terribilmente belle da vedere. Il tutto, lo ricordiamo, con alle spalle la mente eccelsa di Yoko Taro, autore della serie di Nier. Insomma, un titolo che fa già presagire tante ore di gioco passate in ambientazioni evocative, a grindare nemici per salire di livello. Nel frattempo, nelle scorse ore è stata rilasciata anche la lista trofei ufficiale della versione PlayStation 4. Vediamola insieme.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è composta da 48 statuette totali, di cui 36 di bronzo, 8 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questa tipologie di guide, vi ricordiamo che, sebbene le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste ultime potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ecco la lista trofei!

Iniziamo i trofei di bronzo con la prima metà:

La ricerca : Completa il capitolo 1.

: Completa il capitolo 1. Bosco Labirinto : Completa il capitolo 2.

: Completa il capitolo 2. Borgo Armonia : Completa il capitolo 3.

: Completa il capitolo 3. Città di Costiera : Completa il capitolo 4.

: Completa il capitolo 4. La torre del drago : Completa il capitolo 5.

: Completa il capitolo 5. Isola luttuosa : Completa il capitolo 6.

: Completa il capitolo 6. Avventuriero gentile : Ottieni la carta misteriosa numero 1.

: Ottieni la carta misteriosa numero 1. Strofina la tossina : Ottieni la carta misteriosa numero 2.

: Ottieni la carta misteriosa numero 2. Mamma ammalata : Ottieni la carta misteriosa numero 3.

: Ottieni la carta misteriosa numero 3. La deliziosa acqua del pozzo : Ottieni la carta misteriosa numero 4.

: Ottieni la carta misteriosa numero 4. Un fiore sboccia : Ottieni la carta misteriosa numero 5.

: Ottieni la carta misteriosa numero 5. La medicina per il raffreddore : Ottieni la carta misteriosa numero 6.

: Ottieni la carta misteriosa numero 6. La porta chiusa : Ottieni la carta misteriosa numero 7.

: Ottieni la carta misteriosa numero 7. Racconto sconclusionato : Ottieni la carta misteriosa numero 8.

: Ottieni la carta misteriosa numero 8. Teste calde : Ottieni la carta misteriosa numero 9.

: Ottieni la carta misteriosa numero 9. Tesoro spettrale : Ottieni la carta misteriosa numero 10.

: Ottieni la carta misteriosa numero 10. Ricco sfondato : Accumula più di 50.000 pezzi d’oro.

: Accumula più di 50.000 pezzi d’oro. Epico paladino: Ottieni l’arma finale del protagonista.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ecco la lista trofei!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Creatura mitologica : Ottieni l’arma finale di Lazuli.

: Ottieni l’arma finale di Lazuli. Maga leggendaria : Ottieni l’arma finale di Orvina.

: Ottieni l’arma finale di Orvina. Esempio d’avarizia : Ottieni l’arma finale di Viridis.

: Ottieni l’arma finale di Viridis. Lottatore titanico : Ottieni l’arma finale di Bruno.

: Ottieni l’arma finale di Bruno. Inarrestabile : Inizia una nuova partita su un file completato.

: Inizia una nuova partita su un file completato. Vittoria a tavolino : Vinci una battaglia senza subire danni.

: Vinci una battaglia senza subire danni. Il segreto della lotta : Usa tre attacchi elementali efficaci contro i nemici in una battaglia.

: Usa tre attacchi elementali efficaci contro i nemici in una battaglia. Gemme, gemme, gemme : Accumula il massimo numero possibile di gemme.

: Accumula il massimo numero possibile di gemme. Onorevole ritirata : Fuggi da una battaglia.

: Fuggi da una battaglia. Sveglia! : Fai addormentare il game master.

: Fai addormentare il game master. Un nuovo potere : Ottieni una nuova abilità grazie a un medicinale sospetto.

: Ottieni una nuova abilità grazie a un medicinale sospetto. Il cavaliere misterioso : Vinci contro il cavaliere misterioso.

: Vinci contro il cavaliere misterioso. L’anziano dell’isola solitaria : Vinci contro l’anziano nell’isola solitaria.

: Vinci contro l’anziano nell’isola solitaria. Giocatore in erba : Gioca alla sala giochi per la prima volta.

: Gioca alla sala giochi per la prima volta. Giocatore alle prime armi : Vinci una partita alla sala giochi con regole Semplici.

: Vinci una partita alla sala giochi con regole Semplici. Giocatore abituale : Vinci una partita alla sala giochi con Abilità Aggiunte.

: Vinci una partita alla sala giochi con Abilità Aggiunte. Giocatore di vecchia data : Vinci una partita alla sala giochi con Eventi Aggiunti.

: Vinci una partita alla sala giochi con Eventi Aggiunti. Giocatore professionista: Vinci una partita alla sala giochi con Tutto Attivo.

I trofei d’argento | Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ecco la lista trofei!

Vediamo insieme i trofei d’argento:

Collezionista di oggetti : Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti.

: Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti. Collezionista di armi : Ottieni tutte le carte nella collezione dell’equipaggiamento.

: Ottieni tutte le carte nella collezione dell’equipaggiamento. Collezionista di reliquie : Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti importanti.

: Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti importanti. Patito dei personaggi : Ottieni tutte le carte nella collezione dei personaggi.

: Ottieni tutte le carte nella collezione dei personaggi. Amante delle abilità : Ottieni tutte le carte nella collezione delle abilità.

: Ottieni tutte le carte nella collezione delle abilità. Maestro dei mostri : Ottieni tutte le carte nella collezione dei mostri.

: Ottieni tutte le carte nella collezione dei mostri. Lacrime di drago : Completa il capitolo 7.

: Completa il capitolo 7. Perfezionista: Raggiungi il livello massimo con un personaggio.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ecco la lista trofei!

Ci avviciniamo alla fine, qui di seguito trovate i tre trofei d’oro:

Onnisciente : Raggiungi tutti i finali.

: Raggiungi tutti i finali. Collezionista di carte : Completa la collezione.

: Completa la collezione. Esorcista: Sconfiggi lo spettro del drago nella caverna misteriosa.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.

Conquistatore dell’isola del drago: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!