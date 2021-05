Migliori videogiochi di mostri online | Maggio 2021

In questa nostra guida, vogliamo elencarvi quali sono i migliori siti online in cui potete trovare interessanti videogiochi con protagonisti mostri di varia natura

Siete appassionati di videogiochi con protagonisti mostriciattoli e non sapete più dove sbattere la testa? Vi siete stancati di dover sempre acquistare titoli a prezzo pieno, per magari ritrovarvi fra le mani gli stessi identici cloni di Pokémon o cose simili? Questa è esattamente la guida che fa per voi. In questo nostro articolo, vogliamo elencarvi i tre migliori siti di browser game online che contengono giochi a tema mostri, consigliandovi, per ciascuno di loro, i tre migliori titoli da provare. Le piattaforme, così come i videogiochi che vi consiglieremo, saranno tutti esclusivamente gratuiti. L’unica cosa che dovrete imparare a sopportare è la pubblicità lievemente invasiva, ma niente a cui non potrete abituarvi. Pronti? Iniziamo!

Prima di iniziare, i siti!

I tre siti a cui abbiamo deciso di affidarci, in questa istanza, sono tra i migliori contenenti browser game e, diciamocelo, anche quelli maggiormente indicizzati da Google. Stiamo parlando di Poki.it, Gioco.it, e Giochi123.net. Cliccando sui tre link che vi abbiamo lasciato proprio sul nome di ogni sito, potrete essere reindirizzati direttamente alla sottocategoria di “giochi di mostri”, argomento principale di questo articolo. Procediamo quindi con l’elencarvi, nei prossimi paragrafi, i tre migliori videogiochi di mostri che abbiamo scelto per voi per ciascuno dei siti.

Iniziamo con Poki! – I migliori videogiochi di mostri online

Il primo titolo che abbiamo preso in considerazione su Poki.it è Dynamons 2, uno dei più apprezzati videogiochi di mostri online. Secondo capitolo della serie Dynamons, sviluppato dalla Funtomic e distribuito da Kizi Games, il titolo è uscito originariamente su dispositivi mobile iOS e Android nel lontano 2016. Inizierete il vostro viaggio nel Villaggio Fluviale, apprendendo le basi della lotta con due bestiole Dynamons. Il gioco è un punta e clicca, vi sposterete nella mappa di gioco e darete comandi ai vostri Dynamon in battaglia con il semplice click del mouse. Un titolo che fa ovviamente il verso ai Pokémon, ma almeno è gratis!

Cursed Treasure Level Pack, invece, si discosta di molto come genere da Dynamons. I ladri tornano d’assalto al vostro castello, e più precisamente alle vostre pietre preziose, e dovrete difenderle con le unghie e con i denti. E con le vostre torrette! Cursed Treasure Level Pack appartiene infatti alla categoria dei tower defense. Nel gioco dovrete proteggere i vostri preziosi dai mostri che cercheranno di rubarvele, prendendole una ad una e portandole verso l’uscita. Comprate con l’oro a vostra disposizione le difese e migliorate le torri fino a che potete. Buona fortuna!

Cambiamo ancora drasticamente genere con Combo Crusader, un puzzle game in stile Candy Cryush Saga che richiederà il vostro ingegno e la vostra dedizione per… impilare mostri. collegando fra loro più mostri possibili l’uno vicino all’altro li distruggerete ed acquisirete punti, per sbloccare livelli sempre più impegnativi. Stavolta niente caramelline, però.

Via con Gioco.it! – I migliori videogiochi di mostri online

Passiamo quindi al secondo sito che abbiamo deciso di prendere in considerazione, tale Gioco.it. Il primo titolo, il più giocato quindi, è intitolato Città dei Mostri. Il gioco è un action in 3D che vi permetterà, sempre tramite browser, di proteggere una città sotto assedio di gangster e criminali. Alleandovi con altri mostri, potrete prendere a manate i cattivoni di turno per riportare la pace nella cittadina. C’è anche Hulk, ragazzi, ma di che stiamo parlando.

E da un titolo palesemente per il genere maschile, passiamo a qualcosa di più rosa e femminile. Pigiama Party dei Mostri è il secondo titolo di Gioco.it più clickato. Perché sì, ragazze mie, anche i mostri adorano i pigiama party. Potrete spettegolare e fare baldoria tutta la notte, indossare vestiti carini o fare scherzi agli amici. Non c’è alcun bisogno di ringraziarci.

Guerra tra Orchi, infine, è un titolo che tenta di mischiare in egual misura azione e strategia. Dovrete riuscire a distruggere tutte le torri dei vostri nemici, sfidandovi anche con altri giocatori provenienti da tutto il mondo. Schierate un esercito di orchi, draghi e chi più ne ha più ne metta, ma fate attenzione: non riceverete alcuna pietà in cambio. Occhio!

E in ultimo, 123! – I migliori videogiochi di mostri online

Ultimo sito che abbiamo deciso di prendere in considerazione: Giochi123.net. Avete mai sognato di prendere a legnate i modelli dei personaggi di Minecraft? Con PinataCraft potrete farlo. Potrete colpire il vostro avversario, appeso al soffitto, da tutte le angolazioni. Avrete a disposizione una grande varietà di armi e, via via, sempre più pinatas da colpire. E via via sempre più ricompense! Potrete investire le vostre monete d’oro per comprare potenziamenti, munizioni e aumentare la vostra velocità.

In Little Big Runners, invece, dovrete correre. Correre, correre, semplicemente correre. Siete finiti nella terra dei mostri nel momento sbagliato. Uno con le sembianze di un bellissimo gattino cercherà di prendervi e, come se non bastasse, il percorso sarà pieno di ostacoli, mostriciattoli e così via. Tempismo e capacità di scelta, ma soprattutto tanto fiato. Correte sciocchi!

Ultimo titolo di questa guida è Knight’s Diamond. Come potete intuire dal nome, impersonerete un cavaliere piuttosto coraggioso che andrà alla ricerca di monete d’oro e preziosi all’interno di un palazzo, nei suoi sotterranei per l’esattezza. Quel che non ha messo in conto sarà, ovviamente, la presenza di nemici: tanti mostri vi sbarreranno la strada. Preparatevi a combattere, prodi cavalieri!

Buon divertimento!

Termina qui questa nostra guida ai migliori videogiochi di mostri online.