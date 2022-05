Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Trek to Yomi, l’action 2D volutamente ispirato dal cinema giapponese degli anni ’50

Di tanto in tanto è bello trovarsi di fronte a titoli molto evocativi e particolarmente ispirati, anche se di produzioni minori. Recentemente abbiamo avuto modo di innamorarci della piccola sanguinaria perla che è Ravenous Devils, ma questa volta cambiamo versante del mondo e ci spostiamo in Giappone. Sviluppato da Leonard Menchiari e Flying Wild Hog e pubblicato da Devolver Digital, Trek to Yomi è, a detta del suo stesso game designer, volutamente ispirato alla produzione cinematografica nipponica degli anni ’50-’60. Disponibile da oggi, 5 maggio su PC e console di attuale e scorsa generazione (e sin dal day one su Xbox Game Pass!), nella giornata di ieri sono stati divulgati il fantastico trailer di lancio e la lista trofei completa, che trovate in questo articolo.

La lista trofei completa di Trek to Yomi consta di 29 statuette totali, di cui 9 di bronzo, 14 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuna anticipazione su Trek to Yomi. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Trek to Yomi: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista trofei con le statuette di bronzo:

Fine dell’asilo : Completa il capitolo 1

: Completa il capitolo 1 Dopo la tempesta : Completa il capitolo 2

: Completa il capitolo 2 Polvere e ceneri : Completa il capitolo 3

: Completa il capitolo 3 Destino fugace : Completa il capitolo 4

: Completa il capitolo 4 Viaggiatore dell’aldilà : Completa il capitolo 5

: Completa il capitolo 5 Fine del viaggio? : Completa il capitolo 6

: Completa il capitolo 6 Questo tornerà utile : Raccogli il primo potenziamento

: Raccogli il primo potenziamento Sangue giovane : Uccidi il primo nemico

: Uccidi il primo nemico Malevola malizia: Uccidi dieci nemici senza usare alcuna arma

I trofei d’argento | Trek to Yomi: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento di Trek to Yomi:

Un samurai muore due volte : Completa il gioco in qualsiasi modalità

: Completa il gioco in qualsiasi modalità Infaticabile raccoglitore : Raccogli tutti i potenziamenti

: Raccogli tutti i potenziamenti Rovistare in ogni dove : Trova tutti i collezionabili della storia

: Trova tutti i collezionabili della storia Segui il tuo cuore : Completa il gioco percorrendo il sentiero dell’amore

: Completa il gioco percorrendo il sentiero dell’amore Segui la tua spada : Completa il gioco percorrendo il sentiero della furia

: Completa il gioco percorrendo il sentiero della furia Segui la tua mente : Completa il gioco percorrendo il sentiero del dovere

: Completa il gioco percorrendo il sentiero del dovere Men-Kaeshi-Dou : Effettua con successo 50 schivate

: Effettua con successo 50 schivate Sete di sangue : Effettua 50 mosse finali

: Effettua 50 mosse finali La grande Berta : Uccidi tre nemici contemporaneamente usando l’ozutsu

: Uccidi tre nemici contemporaneamente usando l’ozutsu Pianterò questa lancia nel… : Uccidi Sadatame senza subire alcun colpo

: Uccidi Sadatame senza subire alcun colpo No, non è possibile… : Uccidi lo Shogun Kagerou senza subire alcun colpo

: Uccidi lo Shogun Kagerou senza subire alcun colpo Perdonami, Sensei : Uccidi Sanjuro demone senza subire alcun colpo

: Uccidi Sanjuro demone senza subire alcun colpo Inarrestabile : Completa il gioco in modalità Kensei

: Completa il gioco in modalità Kensei Intoccabile: Completa un qualsiasi capitolo senza visitare un altare né morire

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Trek to Yomi: svelata la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con le cinque statuette d’oro:

Indomito, eretto, intatto : Completa il gioco in modalità Ronin

: Completa il gioco in modalità Ronin Fine prematura : Sconfiggi Kagerou nel capitolo 3

: Sconfiggi Kagerou nel capitolo 3 Questa donna è un demone! : Uccidi Aiko demone senza subire alcun colpo

: Uccidi Aiko demone senza subire alcun colpo Scontro in uno specchio : Uccidi Hiroki demone senza subire alcun colpo

: Uccidi Hiroki demone senza subire alcun colpo Terrore del demone: Uccidi Kagerou demone senza subire alcun colpo

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Trek to Yomi:

Un viaggio da ricordare: Raccogli tutti gli altri trofei

