Prince of Persia: The Lost Crown, la lista trofei completa!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di Prince of Persia: The Lost Crown, il reboot della serie realizzato da Ubisoft Montpellier recentemente arrivato nel mercato

Quanto ci sia piaciuto il reboot di Prince of Persia ad opera di Ubisoft Montpellier ve l’abbiamo già detto in una recensione dedicata proprio a The Lost Crown, che trovate cliccando qui. Il titolo è attualmente disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Nintendo Switch e sta un po’ stemperando le polemiche che erano nate sulla rinascita del franchise dalle mani dell’azienda quando fu presentato, in malomodo, il remake de Le Sabbie del Tempo, che è stato poi rinviato, rinviato e ricominciato. Insomma, un disastro. Questo articolo è dedicato a chi Prince of Persia: The Lost Crown vuole completarlo al 100%: vediamo insieme la lista trofei.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Prince of Persia: The Lost Crown consta di 31 statuette totali, di cui 11 di bronzo, 14 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Prince of Persia: The Lost Crown. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Prince of Persia: The Lost Crown lista trofei

Iniziamo la guida con le statuette di bronzo:

Universo parallelo : Sconfiggi una copia.

: Sconfiggi una copia. Ultima speranza di Cyra : Trova l’ultimo accampamento dell’erborista

: Trova l’ultimo accampamento dell’erborista Spettro dei mari : Scopri la nave fantasma.

: Scopri la nave fantasma. Piano nascosto : Scopri un piano segreto.

: Scopri un piano segreto. Tradimento : Elimina un nemico con gli Artigli dimensionali.

: Elimina un nemico con gli Artigli dimensionali. Risorse naturali : Raccogli 5 minerali.

: Raccogli 5 minerali. Soldato d’assalto : Elimina 20 nemici con attacchi di opportunità.

: Elimina 20 nemici con attacchi di opportunità. Una fine dignitosa : Sconfiggi un guerriero smarrito.

: Sconfiggi un guerriero smarrito. Tutto il tempo del mondo : Ottieni 10.000 Cristalli del Tempo.

: Ottieni 10.000 Cristalli del Tempo. Danza in aria : Elimina 30 nemici in aria.

: Elimina 30 nemici in aria. Trappola mortale: Elimina 5 nemici lanciandoli sugli spuntoni

I trofei d’argento | Prince of Persia: The Lost Crown lista trofei

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Il Divoratore : Sconfiggi il re delle belve.

: Sconfiggi il re delle belve. La foresta insidiosa : Sconfiggi la regina ultraterrena.

: Sconfiggi la regina ultraterrena. Serpe nella sabbia : Sconfiggi la dea bandita.

: Sconfiggi la dea bandita. Pugni e frecce : Sconfiggi l’astuta leggenda.

: Sconfiggi l’astuta leggenda. Maestro delle tempeste : Sconfiggi il potente maestro.

: Sconfiggi il potente maestro. Il Leone bianco : Sconfiggi il principe in cerca di vendetta.

: Sconfiggi il principe in cerca di vendetta. Re dei re : Sconfiggi il re.

: Sconfiggi il re. La fine di un guerriero : Sconfiggi il vecchio generale.

: Sconfiggi il vecchio generale. Ora d’aria : Elimina il carceriere.

: Elimina il carceriere. Spirito guerriero : Usa tutte le Onde di Athra.

: Usa tutte le Onde di Athra. Gloria di Faravahar : Potenzia la collana al massimo.

: Potenzia la collana al massimo. Scritto nella sabbia : Completa l’affresco della profezia.

: Completa l’affresco della profezia. Albero della vita : Parla con tutte le teste degli Wak-Wak.

: Parla con tutte le teste degli Wak-Wak. La luna vera: Completa la missione del Cercaluna.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Prince of Persia: The Lost Crown lista trofei

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

La fine dei tempi : Sconfiggi il principe diventato dio.

: Sconfiggi il principe diventato dio. Benedizione di Shamshir : Potenzia al massimo la spada e l’arco.

: Potenzia al massimo la spada e l’arco. Sete di conoscenza : Raccogli tutti gli amuleti.

: Raccogli tutti gli amuleti. Elisir degli dei : Ottieni tutti i petali dell’albero di Soma.

: Ottieni tutti i petali dell’albero di Soma. Benefattore: Completa tutte le missioni secondarie.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Prince of Persia: The Lost Crown!

Principe di Persia: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Prince of Persia: The Lost Crown. Fateci sapere che cosa ne pensate voi del titolo di Ubisoft Montpellier, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!