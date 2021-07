The Legend of Zelda: Skyward Sword, trucchi e consigli

Ci sono tanti trucchi per uscire indenni da The Legend of Zelda: Skyward Sword, vi forniamo alcuni consigli generali per cavarvela

La prima grande avventura di Link narrata in The Legend of Zelda: Skyward Sword offre anche meccaniche più variegate rispetto a un comune episodio della saga, ma ci sono dei trucchi per sopravvivere se seguite i nostri consigli. Sono state effettuate molte agevolazioni al sistema di comandi e ad altri elementi di gameplay rispetto al classico del 2011, ma sebbene le migliorie siano valse al gioco un trionfo settimanale sugli scaffali britannici i cambiamenti alla formula potrebbero lasciarvi un po’ disorientati. Che sia il vostro primo capitolo della serie o meno, siamo qui per aiutarvi.

Accorgimenti generali

Iniziamo con dei trucchi meno mirati, che potete considerare come dei consigli più generici per uscire indenni da The Legend of Zelda: Skyward Sword. Andiamo ad elencarli qui sotto.

Cambiate lo scudo: La maggior parte degli scudi, come ci insegna Breath of the Wild, vanta una propria barra della salute, ad eccezione dello scudo Hylia (che qui non si può rompere). Per fortuna, lo scudo si può riparare al bazar di Oltrenuvola.

La maggior parte degli scudi, come ci insegna Breath of the Wild, vanta una propria barra della salute, ad eccezione dello (che qui non si può rompere). Per fortuna, lo scudo si può al bazar di Oltrenuvola. Potenziate gli strumenti: Molti strumenti del gioco si possono potenziare sempre nello stesso bazar. Fare ciò migliorerà le abilità dello strumento, da velocità a danni inflitti.

Molti strumenti del gioco si possono potenziare sempre nello stesso bazar. Fare ciò migliorerà le abilità dello strumento, da velocità a danni inflitti. Portate sempre delle pozioni con voi: Le pozioni vi restituiranno salute, stamina e possono anche rendere brevemente invincibile Link. Potete anche, di nuovo, renderle più efficaci al bazar.

Trucchi e consigli più mirati per The Legend of Zelda: Skyward Sword

Passiamo ora a consigli più specifici, tra i tanti trucchi per uscire dalla vostra esperienza con The Legend of Zelda: Skyward Sword sani e salvi.

Raccogliete ogni Portacuori che trovate: Quattro frammenti di Portacuori daranno una spintarella alla vostra salute e, pertanto, al numero di colpi che Link può incassare. Un modo per superare gli scontri con i boss più coriacei è semplicemente questo.

Quattro frammenti di Portacuori daranno una spintarella alla vostra salute e, pertanto, al numero di colpi che Link può incassare. Un modo per superare gli scontri con i boss più coriacei è semplicemente questo. Organizzate i vostri strumenti: La borsa può contenere fino a un certo numero di strumenti aggiuntivi, quindi assicuratevi di avere con voi almeno una pozione, uno scudo e qualsiasi strumento vi serva.

La borsa può contenere fino a un certo numero di strumenti aggiuntivi, quindi assicuratevi di avere con voi almeno una pozione, uno scudo e qualsiasi strumento vi serva. Colpite ogni Esaedro della Dea con un colpo caricato: Il mondo di superficie comprende gli Esaedri della Dea, e se colpiti con un colpo caricato sbloccano uno scrigno nel mondo tra le nuvole. Questi ultimi contengono vari strumenti utili, dai frammenti di Portacuori alle Rupie: non fatevene sfuggire nessuno!

Il mondo di superficie comprende gli Esaedri della Dea, e se colpiti con un colpo caricato sbloccano uno scrigno nel mondo tra le nuvole. Questi ultimi contengono vari strumenti utili, dai frammenti di Portacuori alle Rupie: non fatevene sfuggire nessuno! Acchiappate gli insetti quando li vedete: Collezionare gli insetti serve a potenziare le pozioni, ma talvolta serve tornare un po’ sui propri passi per farlo. Appena ne vedete uno, fatelo vostro.

Dritte aggiuntive

Concludiamo la nostra lista con altri tre consigli preziosi.

Vendete gli insetti e i materiali extra: Se vi servono altre Rupie, esplorate Oltrenuvola di notte. All’accademia troverete Dacio, che vi comprerà tre insetti scelti a caso. Ruperio, invece, gestisce un negozio nel bazar di giorno e comprerà quattro materiali a caso.

Se vi servono altre Rupie, esplorate Oltrenuvola di notte. All’accademia troverete Dacio, che vi comprerà tre insetti scelti a caso. Ruperio, invece, gestisce un negozio nel bazar di giorno e comprerà quattro materiali a caso. Portatevi dei medaglioni nella borsa per avere bonus: Da un cuore extra ad una durata maggiore per l’utilizzo di pozioni specifiche, i medaglioni vi daanno bonus utili in tutto Skyward Sword. Potete trovarli negli scrigni o comprarli al negozio aereo di Terry.

Da un cuore extra ad una durata maggiore per l’utilizzo di pozioni specifiche, i medaglioni vi daanno bonus utili in tutto Skyward Sword. Potete trovarli negli scrigni o comprarli al negozio aereo di Terry. Parlate con Faih se non avete più idee: Faih ci sarà sempre se vi serviranno consigli, o se vorrete sapere cosa sta avvenendo su Oltrenuvola.

Ora sta a voi dirci la vostra: il nostro aiuto vi è servito? Fatecelo sapere qui sotto