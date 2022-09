Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di The Last of Us Part 1 Remake, il titolo che ha riportato a splendere la prima avventura di Ellie e Joel

Che piacciano o non piacciano commercialmente parlando, i Remake sono diventati ormai parte fondamentale dell’industria videoludica tutta. Tante sono le aziende che hanno deciso, nel corso del tempo, di riprendere alcuni videogiochi storici e tirarli a lucido dalla base, ricreandoli a puntino con motori grafici di ultima generazione. Lo abbiamo visto con Demon’s Souls, con Final Fantasy VII e, perché no, anche con titoli minori come Destroy All Humans. La notizia che anche Naughty Dog e Sony abbiano deciso di rispolverare The Last of Us, non propriamente un titolo “vecchio”, per riportarlo su PlayStation 5 col motore grafico e i modelli di The Last of Us Part II ha sicuramente fatto discutere molti. Noi ve ne abbiamo parlato in una recensione approfondita ed accurata, che trovate cliccando qui, mentre in questa guida vogliamo rivolgerci a tutti coloro che, fra voi, hanno deciso di completarlo al 100%.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di The Last of Us Part I Remake consta di 29 statuette totali, di cui 14 di bronzo, 7 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su The Last of Us Part I Remake. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | The Last of Us Part 1 Remake: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con le quattordici statuette di bronzo:

Luce caduta : Trova una piastrina delle Luci.

: Trova una piastrina delle Luci. Auto-soccorso : Trova un manuale di addestramento.

: Trova un manuale di addestramento. Fan di Savage Starlight : Raccogli un fumetto.

: Raccogli un fumetto. Attrezziamoci : Crea tutti gli oggetti.

: Crea tutti gli oggetti. A futura memoria : Raccogli la nota di Frank dopo che è stata gettata via.

: Raccogli la nota di Frank dopo che è stata gettata via. E buio fu! : In modalità furtiva, disattiva il generatore del riflettore a Pittsburgh.

: In modalità furtiva, disattiva il generatore del riflettore a Pittsburgh. Problemi di umidità : Muoviti sul macchinario delle fogne con Henry e Sam.

: Muoviti sul macchinario delle fogne con Henry e Sam. Come non detto : Non congratularti con Ellie dopo un lavoro a regola d’arte.

: Non congratularti con Ellie dopo un lavoro a regola d’arte. Chi è il mio tesoro? : Coccola il cane Buckley.

: Coccola il cane Buckley. Nessuno è perfetto : Hai giocato a Jak X in Left Behind.

: Hai giocato a Jak X in Left Behind. Campionessa di mattoni : Vinci la sfida di lancio del mattone.

: Vinci la sfida di lancio del mattone. Angel Knives : Sconfiggi Blackfang senza subire colpi.

: Sconfiggi Blackfang senza subire colpi. Fuoriclasse : Vinci la battaglia con le pistole ad acqua.

: Vinci la battaglia con le pistole ad acqua. Esca viva: Usa mattoni o bottiglie per attirare un infetto verso un nemico umano.

I trofei d’argento | The Last of Us Part 1 Remake: ecco la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Qualcosa per cui combattere : Trova tutti i manuali di addestramento.

: Trova tutti i manuali di addestramento. Pronto a combattere : Potenzia completamente un’arma.

: Potenzia completamente un’arma. Mastro delle serrature : Sblocca tutte le porte chiuse usando coltelli.

: Sblocca tutte le porte chiuse usando coltelli. Prepariamoci al peggio : Trova tutti i banchi da lavoro.

: Trova tutti i banchi da lavoro. Mano lesta : Apri tutte le casseforti.

: Apri tutte le casseforti. Attrezzi del mestiere : Trova tutti gli attrezzi dei banchi da lavoro.

: Trova tutti gli attrezzi dei banchi da lavoro. Collezionista di rottami: Potenzia e poi distruggi ogni tipologia di arma da mischia.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | The Last of Us Part 1 Remake: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo verso la fine con le statuette d’oro:

A qualsiasi costo : Completa The Last of Us Parte I.

: Completa The Last of Us Parte I. Non andare : Completa Left Behind.

: Completa Left Behind. In cerca della luce : Trova tutte le piastrine delle Luci.

: Trova tutte le piastrine delle Luci. Resisti e sopravvivi : Raccogli tutti i fumetti.

: Raccogli tutti i fumetti. Cronachista : Trova tutti i messaggi e i manufatti.

: Trova tutti i messaggi e i manufatti. Sto imparando a conoscerti : Partecipa a tutte le conversazioni facoltative.

: Partecipa a tutte le conversazioni facoltative. Non ne ho altre: Sopravvivi a tutte le barzellette di Ellie.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di The Last of Us Part I Remake:

Non può essere vano: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di The Last of Us Part 1 Remake. Fateci sapere se avete giocato al titolo di Naughty Dog qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!