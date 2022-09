The Last of Us Parte I: dove trovare la carta magnetica dell’hotel

In questa guida su The Last of Us Parte I vi spiegheremo dove trovare la carta magnetica necessaria per superare la sezione nell’hotel

Ormai manca davvero poco all’uscita di The Last of Us Parte I, il remake di una delle più grandi opere targate Naughty Dog. Tante persone giocheranno questo rifacimento per rivivere le emozioni provate per la prima volta nel 2013, ma non tutti hanno avuto la fortuna di provare l’originale su PS3 o PS4.

I nuovi giocatori dovranno affrontare un gran numero di sfide seguendo la storia di Joel e una delle più grandi è certamente l’infame sezione nei sotterranei dell’hotel. In questa fase del gioco sarete separati da Ellie e dovrete cercare una tessera all’interno di una zona che pullula di pericolosissimi infetti. Per aiutarvi a superare facilmente questa sezione abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo dove trovare la carta magnetica nell’hotel di The Last of Us Parte I.

Preparatevi a dovere

Prima di indicarvi dove trovare la carta magnetica vogliamo mettervi in guardia su cosa troverete in questa infame sezione di The Last of Us Parte I. Una volta scesi nei sotterranei dell’hotel avvertirete subito la presenza degli infetti, ma sta volta non avrete a che fare con i soliti Runner o con dei Clicker, ma bensì con degli Stalker. Gli Stalker sono una tipologia di infetto molto rara che si contraddistingue per la sua abitudine di muoversi furtivamente e attaccare alle spalle. Inoltre queste infide creature saranno affiancate anche da un pericolosissimo Bloater che sarà pronto a punire ogni vostro errore con i suoi letali funghi esplosivi. Per evitare di farvi cogliere alla sprovvista è quindi saggio prepararsi a dovere prima dell’arrivo degli infetti. Nello specifico vi suggeriamo di ricaricare subito tutte le vostre armi, equipaggiare il fucile da caccia e, se ne avete la possibilità, creare un paio di molotov o granate esplosive.

Sfoltire l’orda – The Last of Us Parte I: dove trovare la carta magnetica

Prima di partire alla ricerca della tessera vi conviene togliere di mezzo tutti gli infetti. Per prima cosa vi suggeriamo di puntare ad eliminare tutti gli Stalker, in modo da non avere troppe distrazioni quando dovrete affrontare il Bloater. Per sconfiggere questi infetti andrà bene una qualsiasi arma, ma nello specifico vi suggeriamo di utilizzare la pistola oppure il fucile a pompa. Evitate di sprecare granate o molotov contro di loro, dato che poi vi serviranno contro il Bloater ma, se avete un’arma melee, non esitate ad utilizzarla. Probabilmente non avrete molti problemi contro questi nemici ma, per evitare di subire troppi danni, vi suggeriamo di stare sempre con le spalle coperte. Come vi abbiamo anticipato gli Stalker amano colpire i giocatori da dietro e di conseguenza è importante sapere di non avere alcun pericolo alle spalle.

Una volta eliminati tutti i nemici minori sarà il momento di affrontare il Bloater. Questa terribile creatura è in grado di eliminarvi con un solo colpo ravvicinato e di conseguenza dovrete cercare di avere sempre una via di fuga libera per scappare. Se nell’inventario avete almeno un paio di molotov o granate esplosive non dovreste avere problemi ad affrontare questo mostro ma, se volete qualche suggerimento aggiuntivo su come affrontare i Bloater, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.

Tesoro nascosto – The Last of Us Parte I: dove trovare la carta magnetica

Ora che avete messo l’area in sicurezza è giunto finalmente il momento di andare a prendere la tanto agognata carta magnetica. La tessera non si trova in un luogo particolarmente nascosto ma, considerando quanto è caotica l’area in cui vi trovate, è facile farsela scappare. Qui di seguito potrete trovare un elenco con tutti i passaggi da seguire per trovare la carta magnetica:

Per prima cosa posizionatevi davanti alla porta chiusa che dovete aprire con la tessera e guardate in direzione del corridoio che vi ha portato fin qui

Successivamente andate dritti fino in fondo, girate a destra e poi girate subito a sinistra per entrare nella lavanderia

Superate questa stanza tenendo la destra e entrate nel corridoio

Seguite i cavi rossi sul pavimento fino a quando non raggiungerete una stanza con un buco nel pavimento Se non avete ancora attivato il generatore ora dovrete gettarvi nel buco per farlo, altrimenti potrete andare direttamente al prossimo passaggio

Invece di scendere nel buco passate attraverso la porta sulla destra

Entrate nella stanza della sicurezza che si trova davanti a voi

La tessera magnetica si trova sulla scrivania direttamente davanti a voi

Finalmente fuori!

Qui si conclude la nostra guida su dove trovare la carta magnetica dell’hotel in The Last of Us Parte I. Adesso non vi resta altro da fare che aprire la porta e uscire finalmente fuori da questo dannato seminterrato infestato da infetti.

The Last of Us Parte I sarà disponibile per PS5 dal 2 settembre e successivamente arriverà anche su PC. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.