The Last of Us, Parte 1: come uccidere i clicker... senza troppi problemi

Dal clic del mouse a quello del grilletto: ecco come “andare a funghi” in The Last Of Us Parte 1 ed uccidere quei fastidiosissimi clicker

Da prima ancora che servisse specificare che si parla della Parte 1 della saga, come molti di voi potrebbero sapere i clicker sono i nemici più iconici di The Last of Us per un motivo: la loro verve che li rende alcuni tra gli ostacoli più duri da uccidere per Joel ed Ellie. Non solo sono resistenti, ma costituiscono anche una minaccia costante. Naturalmente avete anche l’opzione di evitarli con tutte le meccaniche furtive che il gioco mette a vostra disposizione. Questi zombi, però, costituiscono un pericolo tangibile ogniqualvolta ci si trovi in ambienti chiusi ed affollati. Ne abbiamo appena parlato di recente per un altro gioco…

Ad ogni modo, basta il minimo rumore per trasformare questi nemici micologici in killer mitologici. La chiave per uscire indenni dall’avventura (ma non dal franchise, vero Joel?) è quella di eliminare i fetenti alla svelta e di portare a casa la pellaccia. Ed è qui che, modestie a parte, entriamo in gioco noi. Non fatevi ingannare dal fatto che gli infetti hanno perso la vista al terzo stato: l’ecolocalizzazione, d’altronde, funziona così bene con i pipistrelli. Prendono il loro nome dal “clic” tipico del processo, che li ha resi anche alcuni tra i mostri videoludici più terrificanti al mondo. Vediamo di sbarazzarcene!

Filosofia da sparatutto, ma non del tutto – The Last Of Us Parte 1: come uccidere i clicker

Il modo più rapido per uccidere i clicker da lontano è sfruttare le armi più migliorate in vostro possesso in The Last of Us Parte 1, come potevate immaginare. Ma se questi nemici sono sprovvisti di attacchi da lontano, è anche vero che entrare completamente nella linea di pensiero da FPS vi darà solo noie. Nello specifico, di solito un colpo in testa si rivela l’opzione migliore. Peccato che il cranio di uno zombi di questo tipo sia coperto da un fungo particolarmente coriaceo, motivo per il quale vi consiglieremmo piuttosto di mirare altrove. Cuore, polmoni, inguine, dove vi pare. Non alla testa, però!

Va detto anche che i maledetti (stiamo esaurendo i sinonimi, e non possiamo citare testualmente la descrizione che Ellie dedica loro in Part II) hanno un udito fin troppo sviluppato. Pertanto, aprire il fuoco in aree affollate potrebbe non essere la migliore delle idee. Se ce ne sono tanti, provate con la cara vecchia molotov. Tralasciando il ragionamento “fuoco batte erba” di Pokémon, arrostire questi infetti garantisce una reazione a catena grazie anche alle urla con cui i clicker attireranno altri loro simili, che (ciechi come talpe) finiranno alla griglia a loro volta. E morirono tutti trifolati e contenti.

Ti piace vincere facile? – The Last of Us Parte 1: come uccidere i clicker

Sarebbe veramente una pacchia se si potesse affrontare l’apocalisse zombi a suon di pallettoni, eh? Già, peccato che non sempre avrete un’opzione tanto confortevole. Ogni tanto potreste non avere lo spazio di manovra necessario ad aprire il fuoco senza rischio di rappresaglie. Quando le cose si mettono così (così male, si intende), la furtività resta la scelta più sensata, per quanto nel dire ciò abbiamo causato un coccolone a metà degli speedrunner in ascolto. Naturalmente, se si parla di stealth si parla anche di distrazioni, e si dà il caso che sia possibile dare ai clicker altro a cui badare.

Potete ingannare gli zombi (non che uno zombi brilli per intelligenza, sia chiaro) lanciando in giro bottiglie e mattoni. Il principio è lo stesso già visto in altri titoli con meccaniche stealth: create un rumore fasullo come diversivo, e i cattivi ci cascano con tutte le scarpe. Questo espediente consente di spostare i nemici dalla loro tatticamente sgradevole posizione di partenza, in virtù di un punto più favorevole. Perché sprecare munizioni, d’altronde, quando in un survival horror in cui queste ultime sono così preziose è molto meglio il corpo a corpo? Attaccateli alle spalle appena li isolate e, se avete un’arma che lo consenta, colpiteli con un affondo per un’eliminazione rapida e silenziosa.

Violazione del buon senso – The Last of Us Parte 1: come uccidere i clicker

Se proprio ve la sentite (e, in tal caso, la domanda è: perché?), potete anche giocare alla patata bollente e affrontare i clicker apertamente. In tal caso, quella bottiglia o quel mattone che avete usato per creare un diversivo nel paragrafo precedente può essere tirato/a in faccia agli infetti. Se ben ricordate, la scorza dei funghi in faccia è bella dura, ma questo non vi impedirà di rintronarli in via temporanea. A questo punto, fatevi avanti e usate la vostra migliore arma per il corpo a corpo. Fate solo attenzione a non attirare… beh, l’attenzione: i nemici di altro tipo non baderanno a voi, ma i clicker sono più che felici di farvi la festa.

Ci vuole un po’ di creanza per vedere i titoli di coda nel gioco, ma se c’è un consiglio universale per gestire la miriade di clicker che vi sbarrerà la strada, è quello di portarvi sempre appresso un’arma adatta a pugnalarli. Avete la possibilità di craftare i coltelli, quindi sfruttatela a fondo e vedrete che passerete il gioco a fare di tutto fuorché pentirvene. Inoltre, essendoci un upgrade perfettamente in tema con quest’arma, i supplementi spesi per ottenerlo vi consentiranno di accoltellare un clicker non appena vi ritrovate nel pieno di una colluttazione con loro. Non vuol dire per forza basare le vostre difese su questo, ma…

… sempre occhio ai funghi matti

Provate a cercare una compilation di morti contro gli infetti su YouTube, anche se non avete il gioco. Fate una prova. Noterete sempre una stessa costante: finire nella morsa (da intendersi in senso disgustosamente letterale) di un clicker significa morte istantanea. In altre parole, l’upgrade che vi abbiamo suggerito poco fa non è una semplice agevolazione; parliamo di un vero e proprio salvavita. In termini di paragone da survival horror, stiamo parlando dell’equivalente del Nemesis di Resident Evil 3, e sebbene non abbiano con loro un lanciarazzi questi mostri mirano a rispedirvi alla schermata di caricamento nel minor tempo possibile.

Nessuno vi obbliga a non dare più retta agli altri nemici, al contrario. Se proprio, quel che intendiamo è che dovete tenere gli occhi aperti con qualsiasi avversario, e di farvene crescere altri due in caso di clicker.