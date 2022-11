Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, l’ultimo capitolo della serie horror targata Supermassive Games e Bandai Namco

Fra alti e bassi, la serie di The Dark Pictures Anthology sta giungendo al termine del suo primo, importante, atto, con l’arrivo sul mercato di The Devil in Me domani, 18 novembre, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Arriva così a concludersi la prima stagione di horror antologici targati Supermassive Games e Bandai Namco, con una seconda stagione già annunciata e teaserata, dopo Man of Medan, Little Hope e House of Ashes. Vi abbiamo già portato le nostre prime impressioni del titolo con un’anteprima per PC (che trovate cliccando qui!) e stiamo lavorando alla recensione completa. Intanto, in questo articolo vogliamo andare a vedere come completare al 100% il nuovo capitolo della The Dark Pictures Anthology: lista trofei in arrivo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di The Dark Pictures Anthology: The Devil in me consta di 31 statuette totali, di cui 9 di bronzo, 17 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, ecco la lista trofei!

Iniziamo la guida con le statuette di bronzo:

Castello della morte : Hai completato il prologo.

: Hai completato il prologo. Una luce nella notte : Mark ha rimesso in funzione il faro.

: Mark ha rimesso in funzione il faro. Colpevole : La troupe non si è fidata di Charlie, che ne ha pagato le conseguenze.

: La troupe non si è fidata di Charlie, che ne ha pagato le conseguenze. Interpretazione magistrale : Kate ha creduto all’interpretazione di Du’Met.

: Kate ha creduto all’interpretazione di Du’Met. Il ciclo continua : Mark ha accettato la proposta di Du’Met.

: Mark ha accettato la proposta di Du’Met. Mi serve una mano : Charlie si è schiacciato la mano nel muro.

: Charlie si è schiacciato la mano nel muro. Finché morte non ci separi 2 : Jeff e Marie hanno assistito l’uno alla morte dell’altra.

: Jeff e Marie hanno assistito l’uno alla morte dell’altra. Un brindisi : Charlie ha mantenuto il controllo durante la cena.

: Charlie ha mantenuto il controllo durante la cena. Tuttofare: Hai ottenuto tutti gli oggetti dell’inventario.

I trofei d’argento | The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, ecco la lista trofei!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Finale Tragico : Non ci sono stati superstiti.

: Non ci sono stati superstiti. Lietissimo fine : Il cane è fuggito vivo dall’isola.

: Il cane è fuggito vivo dall’isola. Fenice : Charlie è sopravvissuto alla fornace.

: Charlie è sopravvissuto alla fornace. Rapporto infrangibile : Kate e Jamie sono fuggite dalla trappola di vetro.

: Kate e Jamie sono fuggite dalla trappola di vetro. 0451 : Jamie ha riparato il quadro elettrico.

: Jamie ha riparato il quadro elettrico. Scintilla scoccata : Jamie ed Erin si sono baciate.

: Jamie ed Erin si sono baciate. Posso accarezzare il cane? : Sì, puoi accarezzare il cane.

: Sì, puoi accarezzare il cane. Ritorno di fiamma : Kate e Mark hanno salvato il loro rapporto.

: Kate e Mark hanno salvato il loro rapporto. Estinzione : Jamie ha scelto di sacrificarsi nella trappola di vetro.

: Jamie ha scelto di sacrificarsi nella trappola di vetro. Accensione : Jamie ha scelto di salvare Erin dalla stanza dell’asfissia.

: Jamie ha scelto di salvare Erin dalla stanza dell’asfissia. Lampo di genio : Hai riparato tutti i quadri elettrici.

: Hai riparato tutti i quadri elettrici. Sorridi! : Hai scattato una foto a tutti i membri della troupe.

: Hai scattato una foto a tutti i membri della troupe. Uomo dai mille interessi : Hai trovato tutti i biglietti da visita di Du’Met.

: Hai trovato tutti i biglietti da visita di Du’Met. Il fascino del denaro : Hai ottenuto 200 oboli.

: Hai ottenuto 200 oboli. Soggetto sfuggente : Hai trovato tutte le immagini con cornice nera.

: Hai trovato tutte le immagini con cornice nera. Fotogenico : Hai trovato tutte le immagini con cornice bianca.

: Hai trovato tutte le immagini con cornice bianca. Collezionista: Hai trovato tutti i segreti.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, ecco la lista trofei!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Grazie per la vostra permanenza : Hai completato la modalità Storia in singolo.

: Hai completato la modalità Storia in singolo. Lieto fine : Sono sopravvissuti tutti.

: Sono sopravvissuti tutti. Fotografo forense : Hai trovato tutti i soggetti da fotografare con Mark.

: Hai trovato tutti i soggetti da fotografare con Mark. Detective: Hai trovato tutti i segreti con cornice d’argento.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me!

Architetto: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Fateci sapere se acquisterete il titolo qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!