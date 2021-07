Scopriamo insieme, con questo nostro breve articolo, la lista trofei completa di Tennis World Tour 2, titolo di Big Ant Studios e Nacon recentemente inserito nella Instant Game Collection di Sony per gli abbonati al Plus

Diciamocelo: il mondo dei videogiochi dedicati al tennis è parecchio sfortunato. Non solo gli esponenti delle aziende un po’ più grandi si contano sulle dita di una mano, ma spesso si tratta comunque di giochi non proprio ottimi, specialmente dal punto di vista tecnico e grafico. Fu questo il caso di Tennis World Tour, che nonostante le premesse iniziali deluse praticamente chiunque sotto ogni punto di vista. Big Ant Studios e Nacon ci hanno riprovato nel 2020 con Tennis World Tour 2, riscuotendo un discreto successo sia tra il pubblico sia tra le fila della critica specializzata. Il titolo è stato annunciato come parte dei giochi gratis del PlayStation Plus di Agosto 2021, quindi abbiamo deciso di rispolverare la mente dei trophy hunters con questo articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Tennis World Tour 2 consta di 31 statuette totali, di cui 16 di bronzo, 8 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questo tipo di articoli, vi ricordiamo che, sebbene le descrizioni dei trofei siano quelle ufficiali rilasciate dagli sviluppatori, potrebbero comunque contenere alcuni spoiler riguardanti il gioco (per quanto difficile, in questo specifico caso). Sconsigliamo quindi la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Tennis World Tour 2. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo – Tennis World Tour 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i trofei di bronzo di Tennis World Tour 2:

Partita finita : Completa un match;

: Completa un match; Alla moviola : Usa il sistema di replay;

: Usa il sistema di replay; Bell’acquisto : Acquista il tuo primo articolo di equipaggiamento;

: Acquista il tuo primo articolo di equipaggiamento; Colpaccio : Esegui 15 colpi vincenti in un set;

: Esegui 15 colpi vincenti in un set; L’abilità paga : Apri il tuo primo booster pack di carte abilità;

: Apri il tuo primo booster pack di carte abilità; Cinquina! : Completa 5 obiettivi;

: Completa 5 obiettivi; Doppio divertimento : Completa un match di doppio;

: Completa un match di doppio; È nata una stella! : Crea un nuovo giocatore e utilizzalo in modalità Carriera;

: Crea un nuovo giocatore e utilizzalo in modalità Carriera; Che la forza sia con te : Fai compiere al tuo avversario più di 20 errori non forzati in un match;

: Fai compiere al tuo avversario più di 20 errori non forzati in un match; Via dalla rete : Non mandare nessun servizio a rete per un intero match;

: Non mandare nessun servizio a rete per un intero match; Rete trionfale : Vinci un match online;

: Vinci un match online; Cartellino rosso! : Attiva una carta abilità a scambio in corso e vinci il punto;

: Attiva una carta abilità a scambio in corso e vinci il punto; A tutto campo : Vinci un match su ogni tipo di superficie;

: Vinci un match su ogni tipo di superficie; Volée vous danser? : Vinci 25 punti con le volée in un solo match;

: Vinci 25 punti con le volée in un solo match; Esibizionista : Vinci un match di esibizione in modalità Carriera;

: Vinci un match di esibizione in modalità Carriera; Pentaset: Vinci una match di 5 set.

I trofei d’argento – Tennis World Tour 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Puntigliosa : Vinci 200 punti nei panni di una tennista donna;

: Vinci 200 punti nei panni di una tennista donna; Racket Man : Difendi con successo 25 break point nei panni di un tennista uomo;

: Difendi con successo 25 break point nei panni di un tennista uomo; A caccia di stelle : Vinci un torneo a 5 stelle in modalità Carriera;

: Vinci un torneo a 5 stelle in modalità Carriera; Gioca bene le tue carte : Crea una collezione di oltre 100 carte abilità;

: Crea una collezione di oltre 100 carte abilità; È tutta roba mia! : Acquista tutti gli equipaggiamenti;

: Acquista tutti gli equipaggiamenti; Ci sei quasi : Entra nei primi 100 in classifica in modalità Carriera;

: Entra nei primi 100 in classifica in modalità Carriera; La scuola è finita : Raggiungi il 100% di progresso nell’Accademia del Tennis;

: Raggiungi il 100% di progresso nell’Accademia del Tennis; Promozione: Ottieni una promozione nei campionati online.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Tennis World Tour 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

Vediamo insieme i trofei d’oro:

Dalla stalle alle cinque stelle : Vinci tutti i tornei a 5 stelle in un solo anno in modalità Carriera;

: Vinci tutti i tornei a 5 stelle in un solo anno in modalità Carriera; Milionario : Guadagna un totale di 50.000 di monete in modalità Carriera;

: Guadagna un totale di 50.000 di monete in modalità Carriera; Sono il più grande : Diventa il n. 1 al mondo in modalità Carriera;

: Diventa il n. 1 al mondo in modalità Carriera; Circumnavigatore : Percorri 40.075 km o 24.901 miglia in modalità Carriera;

: Percorri 40.075 km o 24.901 miglia in modalità Carriera; Vado al massimo : Raggiungi il più alto valore complessivo di abilità per il tuo giocatore in modalità Carriera;

: Raggiungi il più alto valore complessivo di abilità per il tuo giocatore in modalità Carriera; Guru dei tornei: Vinci un torneo personalizzato alla massima difficoltà.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Tennis World Tour 2:

Trofezionista: Colleziona tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui il nostro articolo dedicato alla lista trofei completa di Tennis World Tour 2. Che cosa ne pensate del gioco? Approfitterete del PlayStation Plus per provarlo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!