Starfield: ecco le migliori navi del gioco

Nel nuovissimo gioco targato Bethesda, trascorrerete gran parte del vostro tempo di gioco all’interno di una nave, quindi è fondamentale trovare quella giusta per voi. Fortunatamente, il gioco offre una vasta varietà di navi, alcune delle quali possono essere acquistate con i crediti guadagnati durante il vostro viaggio. In questa guida, vi presenteremo cinque delle navi più potenti e interessanti che potete trovare in Starfield, scopriamo insieme le migliori!

Abyss Trekker | Starfield: migliori navi

L’Abyss Trekker è considerato da molti il miglior caccia del gioco, ed è un must-have per chiunque desideri dominare gli spazi siderali ed è sicuramente una delle migliori navi in Starfield. Queste navi di classe C sono dotate di uno scafo incredibilmente potente e uno scudo che le rende praticamente invincibili in combattimento. Potete trovarle di solito a Paradiso, ma sappiate che hanno uno spazio di carico estremamente limitato. Prima di passare a queste navi, assicuratevi di avere un piano per gestire le vostre risorse in modo efficiente.

Renegade | Starfield: migliori navi

Il Renegade è una delle navi più versatili di Starfield. Anche nella sua versione di base, offre un’enorme capacità di carico e una buona velocità. Potete trovarlo nei principali starport, come New Atlantis, Akila City, Cydonia, Neon o Paradiso. La cosa interessante è che potete migliorare il Renegade autonomamente utilizzando il sistema di aggiornamento del gioco, rendendolo ancora più potente. Se avete la fortuna di trovare il Renegade III, avrete accesso a navi eccezionali, anche se dovrete sborsare circa 450.000 crediti. Il Renegade è perfetto per situazioni di fine gioco in cui dovete affrontare nemici potenti e trasportare una grande quantità di risorse.

Watchdog III | Starfield: migliori navi

Il Watchdog III è un caccia altamente mobile che spara duro con i suoi missili. È stato avvistato in diverse occasioni presso Akila City e a Neon. Queste navi sono perfette per i giocatori esperti che amano il combattimento spaziale. Con un grande reattore che fornisce energia più che sufficiente per navi di queste dimensioni, i Watchdog sono i vostri migliori amici quando si tratta di affrontare avversari in duelli spaziali. Se siete dei combattenti nati, non potete fare a meno dei Watchdog III.

Crimson Ghost III | Starfield: migliori navi

Il Crimson Ghost III è la versione della Crimson Fleet dei Watchdog. È una nave fantastica dotata di un vano di carico schermato, il che la rende perfetta per i giocatori che cercano di aggirare il controllo della contrabbando di Starfield. Tuttavia, per ottenerla, dovete unirvi o infiltrarvi nella Crimson Fleet, e ciò comporta un costo di circa 170.000 crediti. Se siete tentati dal lato oscuro dell’universo di gioco, il Crimson Ghost III è la scelta ideale per voi.

Crimson Wight II | Starfield: migliori navi

Il Crimson Wight, specialmente nelle sue versioni potenziate come il Crimson Wight II o III, è un’opzione eccezionale. Queste navi sono considerate il meglio che la Crimson Fleet ha da offrire. Anche se sono estremamente pesanti, si riscattano con i loro massicci motori di classe C, reattore e Grav Drive. Ciò che le rende davvero speciali è il vano di carico schermato, che vi permette di contrabbandare più facilmente nei sistemi colonizzati. Potete trovarle di solito a The Key, il bastione della Crimson Fleet nel sistema Kryx. Se desiderate un’esperienza da criminali di alto livello, i Crimson Wight II sono le navi da avere.

Shieldbreaker | Starfield: migliori navi

Le Shieldbreaker sono navi di classe B che potete trovare presso il porto spaziale di New Atlantis. Tuttavia, non aspettatevi di ottenerle subito, poiché dovete spendere una quantità significativa di crediti per metterci le mani sopra. Queste navi sono dotate di uno scafo incredibilmente potente per le loro dimensioni e una capacità di stoccaggio di 2200. Sono scelte eccezionali per chi cerca navi robuste in grado di trasportare molte risorse e difendersi efficacemente in combattimento.

Buon viaggio!

In conclusione, Starfield offre una vasta gamma di navi, ciascuna con le proprie caratteristiche e vantaggi, quelle che vi abbiamo mostrato sono quelle che noi consideriamo tra le migliori disponibili ma fateci sapere voi con quale vi trovate meglio. La scelta della nave perfetta, infatti, dipende dal vostro stile di gioco e dai vostri obiettivi. Che siate esperti combattenti spaziali o audaci contrabbandieri, c’è una nave adatta a voi in questo vasto universo. Quindi, prendetevi il tempo necessario per esplorare le opzioni disponibili e scegliete le navi che vi permetteranno di vivere le vostre avventure spaziali al massimo. Buon viaggio, esploratori di Starfield!

